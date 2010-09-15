-MEVSİMLİK İŞÇİYE 39 MİLYON LİRA ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - Mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi amacıyla 20 ile 39 milyon lira ödenek aktarıldı. Mevsimlik gezici tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla bulundukları illerden diğer illere aileleri ile birlikte gidenlerin bu süreçte ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal çevreyle ilişkiler, çalışma ve sosyal güvenlik bakımından mevcut durumlarının iyileştirilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi uygulamaya konuldu. Projenin hazırlık sürecinde yapılan çalışmalarda, genellikle işleyecek toprağı bulunmayan, yetersiz toprağa sahip olan ya da çeşitli nedenlerle bu toprakları işleyemeyen ailelerin, tarımsal iş gücü talebinin yoğun olduğu 19 ile giderek, gezici veya geçici tarım işçisi olarak zor koşullarda çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayat şatlarının iyileştirilmesine yönelik olarak bakanlık tarafından hazırlanan strateji ve eylem planı çerçevesinde, 2010-2013 yılları arasında valiliklerce hazırlanan projeler kapsamında, il özel idareleri bütçelerine İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenek aktarılarak gezici tarım işçilerinin mevcut durumlarının iyileştirilmesi öngörüldü. -ÇADIRDAN ELEKTRİĞE- Bu kapsamda 2010 yılı bütçesine 44 milyon lira ödenek konuldu. Bugüne kadar bakanlığa proje başvurusunda bulunan 26 ilden 20'sine 39 milyon lira ödenek aktarıldı. Böylece 20 ilde 12 bin çadırda ikamet eden 146 bin tarım işçisinin sosyal hayatlarının iyileştirilmesi için gönderilen ödenekler valiliklerin kullanımına sunuldu. Gönderilen ödeneklerin 8.5 milyon lirası çadır temini, 3.8 milyon lirası zemin tesviyesi, 3 milyon lirası içme ve kullanma suyu temini, 3.5 milyon lirası elektrik tesislerinin yapımı, 7.8 milyon lirası kolaylık tesislerinin yapımı, 1.5 milyon lirası çocukların eğitimi, 2.2 milyon lirası ise halk ve çevre sağlığı giderleri için harcanacak. Proje kapsamında şu ana kadar Kırşehir, Uşak, Yozgat, Ankara, Ordu, Kayseri, Nevşehir, Adana, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Isparta, Gaziantep, Balıkesir, Düzce, Mersin, Malatya, Giresun, Kilis, Kahramanmaraş'a ödenek ayrıldı.