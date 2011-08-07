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MEVSİMLİK İŞÇİLER KAVGA ETTİ: 4 YARALI GAZİANTEP (A.A)

07 Ağustos 2011 19:31

-MEVSİMLİK İŞÇİLER KAVGA ETTİ: 4 YARALI GAZİANTEP (A.A) - 07.08.2011 - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, mevsimlik işçiler arasında çıkan kavgada, bir işçi bıçakla öldürüldü, 4 işçi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Şatırhüyük beldesi Beydilli Mahallesi'nde, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden mevsimlik işçi olarak gelen iki aile arasında belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Aileler arasında çıkan kavgada, Bilal Polat (23) vücuduna isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Polat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan diğer yaralılar Ali, Bilal (23), Fidan (27) ve Ruken Polat'ın (18) sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olaydan sonra beldeye gelen Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı çok sayıda ekip, beldede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinden kaçmaya çalışan cinayet zanlısı olduğu iddia edilen Reşat A. (27), Sakçagözü Jandarma ekiplerince yakalandı.  Kavgaya karıştıkları belirlenen Abdullah (19), Zahide (17) ve anne Cemile A, gözaltına alındı.

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