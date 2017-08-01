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Mevsimlik işçi taşımacılığı denetiminde 832 araca 3 milyon ceza

Mevsimlik işçi taşıyan araçlara yönelik denetimlerde, 12 bin 832 araç ve sürücüsüne 3 milyon 339 bin 601 lira ceza kesildi

01 Ağustos 2017 22:18

Mevsimlik işçi taşıyan araçlara yönelik denetimlerde, 12 bin 832 araç ve sürücüsüne 3 milyon 339 bin 601 lira ceza kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, emniyetsiz koşullarda mevsimlik işçi taşımacılığının önlenmesine yönelik 26 Temmuz'da ülke genelinde eş zamanlı olarak trafik denetlemesi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, işçilerin karayolunda kamyon ve kamyonet kasalarında, aile bireyleri ve eşyalarla, taşıma sınırının üzerinde, yük üzerinde, kontrolsüz veya bağlanmamış yükle, arka koruma çerçevesi, reflektör, arka ışık donanımı bozuk ya da bulunmayan taşıt ve römorklarıyla güvensiz şartlarda taşınmasının önlenmesi amaçlandı.

Uygulamaya, bin 940 ekipte görevli 3 bin 653 personel katıldı.

Ekiplerce kontrol edilen 75 bin 746 araç ve sürücüsünden 12 bin 832'sine 3 milyon 339 bin 601 lira cezai işlem uygulandı.

Eksiklik ve kusurları olduğu gerekçesiyle bin 408 araç trafikten men edildi, 334 sürücünün ehliyetine el konuldu.

İhlallerin 2 bin 654'ü "trafik güvenliği ile ilgili yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak", bin 217'si "hız sınırlarına uymamak", 681'i "araç muayene süresini geçirmek", 594'ü "zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak", 399'u "alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak", 260'ı "emniyet kemeri koruyucu tertibat kullanmamak, kullanılır şekilde bulundurmamak" ve 5 bin 94'ü "diğer kural ve yasaklara uymamak"tan oluştu.

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