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Spor

Mevlüt'e PSV kancası

Sochaux'da geçen sezon çok başarılı maçlar çıkaran ve 11 gole imza atan Mevlüt Erdinç'e Hollanda'nın dev ekibi PSV talip oldu.

11 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-



Sochaux'da geçen sezon çok başarılı maçlar çıkaran ve 11 gole imza atan Mevlüt Erdinç'e Hollanda'nın dev ekibi PSV talip oldu. Yeni sezonun ilk maçında milli oyuncumuzu izleyen Hollandalılar, transfer için harekete geçti.

Sochaux'un evinde Grenoble'ye 2-1 yenildiği maçta takımının tek golünü atan Mevlüt'ü izleyen sportif direktör Jan Reker ve menajer Adrie van Kraaij, Hollanda basınına yaptıkları açıklamada Mevlüt'ün PSV'nin aradığı adam olduğunu belirttiler. Mevlüt'ün çok hızlı bir futbolcu olduğunu ifade eden van Kraaj, "Onu almak için ne yapabileceğimize bakacağız. Önümüzdeki hafta bu transferde bir çözüme ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. PSV, forvet oyuncusu Farfan'ın Schalke'ye gitmesini engelleyememişti.

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