Mevlüt Uysal: Ne kadar rantçı insanların oturduğu yer varsa oralarda ak parti'ye az oy çıkıyor

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhuriyet Halk Partililerin \'rantçılık\' suçlamalarına yanıt verdi. Uysal, \"Ne kadar yüksek bedellerle satılmış rantçı insanların oturduğu yer varsa oralarda AK Parti\'ye az oy çıkıyor. AK Parti nasıl rantçı acaba? Yeşilköy\'de Florya\'da 1,5 - 2 milyon dolara daire satılan yerde Ak Parti\'nin oyu ne kadar acaba? 15, 20 milyon dolara yalı satılan boğazlardaki rantçıların sandıklarından çıkan AK Parti\'nin oyları ne kadar acaba? \'Biz CHP\'li belediyelerle işimizi daha rahat yürütüyoruz\' diyenler kim acaba?\" dedi.

İBB\'nin 2018 yılı bütçesi 20 milyar 100 milyon olarak onaylandı. Fatih Saraçhane\'deki İBB Meclisi\'nde yapılan oylamada, bütçenin kabul edilmesinin ardından Mevlüt Uysal, bir teşekkür konuşması yaptı.

Bütçenin kabul edilmesi nedeniyle Meclis üyelerine teşekkür eden Uysal, bütçeyi hakkıyla uygulama görevi üstendiklerini söyledi.

CHP\'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam\'ın konuşmasında dile getirdiği eleştirilere değinen Uysal, 1994 yılı öncesinde İstanbul\'da yaşanan olumsuzlukları anlattı.

Uysal, \"Ben, 1983\'te İstanbul\'a geldim. Ben gelinceye kadar İstanbul\'da CHP\'liler iktidardaydı. 1984-1989 yılında ANAP dönemi oldu, 1989-1994 yılına kadar yine CHP iktidarı oldu. O günlerde sokaklarda su depolamak için plastik bidonlar satılırdı. O da biterdi, bazı cami önlerinde çeşmeler vardı. Millet orada kuyruğa girerdi. Gazeteler maske dağıtırdı, insanlar İstanbul\'un havasından zehirlenmesin\" diyerek İstanbul\'daki geçmiş yerel yönetimleri eleştirdi.

\"BİZ CHP\'Lİ BELEDİYELERLE İŞİMİZİ DAHA RAHAT YÜRÜTÜYORUZ\' DİYENLER KİM ACABA?\"

\"CHP zihniyeti, bizi rantçılıkla suçluyor\" diyen Uysal, Başakşehir Belediye Başkanlığı\'ndan Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na geldiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

Ne kadar yüksek bedellerle satılmış rantçı insanların oturduğu yer varsa oralarda AK Partiye az oy çıkıyor. AK Parti nasıl rantçı acaba? Yeşilköy\'de, Florya\'da 1,5 - 2 milyon Dolar\'a daire satılan yerde Ak Parti\'nin oyu ne kadar acaba? 15, 20 milyon Dolar\'a yalı satılan Boğazlardaki rantçıların sandıklarından çıkan AK Parti\'nin oyları ne kadar acaba? Şimdi bürokratlarımız burada. İlçelerimizde de ilçe belediyeler de burada. İhaleler yapıyorlar. Rantçılık yapıp, çantacılık yapanlar kim acaba? Oraya da bir sandık koysak, AK Parti\'ye ne kadar oy çıkar? \'Biz CHP\'li belediyelerle işimizi daha rahat yürütüyoruz\' diyenler kim acaba? Arkadaşlar, onun için görevimiz biraz daha ağırlaştı. Halkımız bize gerçekten güvendi, seçti; seçmeye devam etti. Ama biz görevimizi yaparsak.\"

\"METRO ŞAHİNTEPE\'YE GEÇMEDEN ÖNCE BAHÇEŞEHİR\'E GEÇMESİN\"

Başakşehir Belediye Başkanlığı görevindeyken verdiği bir sözü hatırlatan Mevlüt Uysal, \"Ben Başakşehir\'deyken bu CHP zihniyeti döneminde yolu ve suyu, hiçbir şeyi olmayan Şahintepe, Bahçeşehir\'in hemen bitişiğiydi. Onlara, \'Bahçeşehir\'de ne varsa size de aynısını yapacağım\' diye söz vermiştim. Şimdi diyorum ki; metro, Şahintepe\'ye geçmeden önce Bahçeşehir\'e geçmesin. Eğer rantsa, millete hizmetse biz İstanbul\'da önce hizmet olmayan yerlere, samimi duyguları suiistimal edilen yerlere hizmeti önce götüreceğiz\" diye konuştu.

\"O RANTÇILARIN KAPISINDA OLAN HİZMETİ VAROŞLARA DA GÖTÜRECEĞİZ\"

Konuşmasında İstanbul\'da yeni bir dönem başlatalım diyen Mevlüt Uysal, \"İstanbul\'da yüksek kulelerin hangi ilçede olduğunu milletimiz görüyor. Diyorlar ki; \'Büyükşehirden geçti\'. Peki, senin ilçe belediyen niye itiraz etmedi? Niye dava açmadın? Yeni dönemde biz, insanların hassas olduğu konuları ortaya koyacağız. Ama o samimi, hizmet bekleyen AK Parti\'ye oy veren insanları da başkalarına suiistimal ettirmeyeceğiz. Hepsine hizmet götüreceğiz. O rantçıların kapısında olan hizmeti, varoşlara da götüreceğiz\" şeklinde konuştu.

