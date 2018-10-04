Mevlüt Uysal: Can dostlarımızın yanındayız

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal hayvanlar için yıl boyunca kesintisiz hizmet sunduklarını belirterek, “Bizim için tüm canlılar çok değerlidir. Sokak hayvanları da özel bir öneme sahiptir. Bu nedenle dünyanın en büyük ve modern hayvan bakımevleri İstanbul’da. Sokağa uzanan sevgi elimizle 365 gün 24 saat can dostlarımızın yanındayız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle bir mesaj yayınlandı. Uysal mesajında şunları söyledi:

“Bizim için tüm canlılar çok değerlidir. Sokak hayvanları da özel bir öneme sahiptir. Bu nedenle dünyanın en büyük ve modern hayvan bakımevleri İstanbul’da. Kısırkaya ve Tepeören Bakımevleri ile hayvan hakları savunucuları tarafından örnek gösteriliyoruz. Bakımevleri ve hayvan hastanelerimizde 9 ayda 150 bin hayvana muayene, tedavi, aşılama, bakım gibi hizmetlerde bulunduk. Çok sayıda hayvanı sahiplendirdik. Toplam 6 tesiste; 65 veteriner hekim olmak üzere 25 veteriner tekniker, 298 yardımcı personel ve 29 nakil aracı (hayvan ambulansı) ile hayvanlara 7 gün 24 saat dünya standartlarında hizmet sunuyoruz. Sokağa uzanan sevgi elimizle 365 gün 24 saat can dostlarımızın yanındayız.\"

Ülke olarak hayvanlara olan sevecen yaklaşımın dünyaya örnek olduğunu belirten Uysal, “Geçmişimizde ecdadımız hayvanlar adına vakıf kurmuş, kanunlar yayınlamış. Bugün bu geçmişin bilinciyle İBB olarak bir misyon üstlenmiş durumdayız. İstiyoruz ki bir hayvan görüldüğü zaman kimse düşmanlık etmesin. Yardıma ihtiyacı varsa 153’ü arasınlar ve belediyemiz gereğini yapsın. Vatandaşlarımız yaralıyı haber versin. İstanbul’da sokakta bir hayvan bakıma muhtaçsa bizim ekiplerimiz gelsin alsın” dedi.

7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET SUNULUYOR

İstanbul’da 39 ilçe belediyesinin veteriner hizmetleri birim sorumlularından alınan bilgiye göre ilçe sınırları içerisinde sokaklarda bulunan sahipsiz köpek sayısı 130 bin, sahipsiz kedi ise 125 bin olarak öngörülüyor. Sahipsiz hayvanlarla ilgili trafik kazası ve diğer yaralanmalara müdahale için 7 gün 24 saat Avrupa ve Anadolu Yakası Bakımevi birimlerinde hizmet veriliyor. Bu kapsamda 2018 yılının ilk 9 aylık döneminde 61 bin 477 tedavi, 31 bin 946 aşılama, 20 bin 496 kısırlaştırma yapılırken 618 hayvan sahiplendirildi.

İBB 6 BİRİMDE 357 PERSONEL İLE HİZMET VERİYOR

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan 4 Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı, 1 Hayvan Hastanesi ve Bakımevi, 1 Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi olmak üzere toplam 7 bin 500 hayvan kapasiteli 6 birimde sahipli ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmet veriliyor. Tesislerde 65 veteriner hekim, 25 veteriner teknikeri ve 298 yardımcı personel olmak üzere toplam 388 personel ile görev yapıyor. 29 adet hayvan nakil aracı da sokak hayvanlarına hizmet veriyor.

SON TEKNOLOJİ İLE TEDAVİ

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, 2018 yılının ilk 9 aylık bölümünde 51 bin sahipsiz, 2 bin 600 sahipli hayvana muayene, 54 bin hayvana tedavi, 29 bin hayvana aşılama ve 14 bin hayvana kısırlaştırma hizmeti verdi. Bu hayvanların 618’i sahiplendirilirken 23 bini mikroçip ile kayıt altına alındı. Bakımevlerinde bulunan ‘osteosentez’ ünitelerinde 2018 yılı içerisinde bin 500 hayvana pin, platin, plaka takma operasyonu yapılarak sağlıklarına kavuşturuldu.

SAHİPSİZ HAYVANLAR TEDAVİ EDİLİP ALINDIKLARI NOKTAYA BIRAKILIYOR

Tesislerde sahipsiz hayvanların aşılama, kısırlaştırma, tedavi, bakım ve beslenmesi yapılıyor. Mikroçip uygulanarak elektronik ortamda hayvanlar kayıt altına alınıyor ve küpe takılarak işaretleniyor. Sahipsiz hayvanlar bu işlemlerin ardından isteyen kişilere sahiplendirilirken, diğer hayvanlar ise alındıkları ortama bırakılıyor.

VETKABİN VE VETBÜS İLE SAHİPSİZ HAYVANLARA SAĞLIK TARAMASI

İBB’nin hayata geçirdiği VetKabin ve VetBüs hayvan sağlığı mobil hizmeti ile sahipsiz hayvanlara sağlık taraması yapılıyor ve küçük operasyonlar gerçekleştirilebiliyor. Vetbüs hizmeti ile sahiplendirme işlemleri de yapılabiliyor.

VETNET İLE HAYVANLAR KAYIT ALTINDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sahipli ve sahipsiz hayvanların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre kayıt altına alınması ve İstanbul genelinde yaşayan sahipsiz hayvanlara ait verilerin tek bir envanter altında toplanması amacıyla VetNet yazılımını hazırladı. Bu yazılım programı ile sahipsiz hayvanlara yönelik bilgi ve belgeler, popülasyon ölçekleri, kurumlarla ortak veri tabanı üzerinden bilgi alışverişi gibi çalışmaların tek elden yürütülmesini sağlanıyor.

DENTİVET VE DUŞPET SOKAK HAYVANLARININ HİZMETİNDE

DentiVET hizmetiyle sahipsiz hayvanlarda görülen ağız ve diş hastalıklarına profesyonel yaklaşım ile diş taşı tedavisi, dolgu, kanal gibi hizmetler veriliyor. DuşPET ile sahiplendirilecek hayvanlara ve sahipli hayvanlara 7 aşamalı otomatik bir yıkama makinesi ve duş teknesi ile temizleme hizmeti veriliyor.

VETİHBAR VE MOTOVET İLE ACİL DURUMLARA HIZLI ERİŞİM

MotoVET hizmeti ile acil ihbarlara daha hızlı müdahale ediliyor. Çiftlik Hayvanı Nakil Aracı ile yaralı ve hasta çiftlik hayvanlarının daha kolay nakli sağlanıyor.Vetihbar servisi ile İstanbul’da yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarına müdahale için ihbarlar alınıyor. Bu kapsamda İBB Beyaz Masa üzerinden gelen yaralı ve hasta hayvan ihbarları sisteme kaydedilerek en kısa sürede ekipler yönlendiriliyor ve bakımevlerime getirilerek tedavi altına alınıyor. Bir yıl içinde Vetihbar hizmetine 10 bin 922 yaralı ve hasta hayvan ihbarı yapıldı.

HAYVAN SATIŞ YERLERİ YIL BOYUNCA DENETLENİYOR

Fatih ilçesinde bulunan Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitemizde sahipsiz hayvanların tüm sağlık hizmetleri ücretsiz olarak yapılırken, sahipli hayvanlara ise belediye meclisince onaylanan fiyat tarifesi üzerinden, ücret mukabili hizmet veriliyor.

İstanbul genelinde vatandaşlardan dilekçe, e-posta ya da Beyaz Masa telefon hattından gelen bildirimler, İBB Veteriner Hizmetleri tarafından değerlendiriliyor. 2017 yılında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, 834 adet ev ve süs hayvanı satış yeri diğer denetimler ile toplam 2 bin 10 adet iş yeri denetimi gerçekleştirildi.

İBB, OKULLARDA ‘HAYVAN SEVGİSİ EĞİTİMİ’ VERİYOR

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ile Ev ve Süs Hayvanı Satış Yeri Çalışanlarına yönelik Hayvan Sağlığı ve Refahı eğitimleri veriliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde okullarda; “Hayvan Sevgisi ve Sağlığı” konulu eğitimler veriliyor. Bu kapsamda 2015 yılında 10.298, 2016 yılında 14 bin 585 ve 2017 yılında 14 bin 241 kişiye eğitim verildi.

(FOTOĞRAFLI)