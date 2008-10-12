Mevlüt siftah yaptı



A Milli Futbol Takımı'nın Bosna Hersek'i 2-1 yendiği maçta 2. golü atan Mevlüt Erdinç, ay-yıldızlı formayla ilk kez bu sevinci yaşadı.





Türkiye'nin Bosna-Hersek ile oynadığı maçta 9. kez A milli formayı giyen Mevlüt Erdinç, 66. dakikada attığı golle Türkiye'yi galibiyete taşırken, 79. dakikada yerini Yusuf Şimşek'e bıraktı.



Sakat futbolcu sayısı bakımından oldukça sıkıntılı bir dönem geçiren Türk Milli Takımı'nda Batuhan Karadeniz de bu kervana katıldı.



İlk kez davet edildiği A Milli Takım'da ilk 11'de sahaya çıkan 17 yaşındaki Batuhan, 38. dakikada sol omzundan sakatlanarak maçı terk etmek zorunda kaldı.



Bosna-Hersekli futbolcu Edin Dzeko, Türk Milli Takımı'na tarihte 700. golü atan futbolcu oldu. Türkiye, bu maç öncesi 85 yıllık tarihinde oynadığı 455 maçta kalesinde 699 gol görmüştü.



Türk Milli Takımı, sakatlıkların çokluğu nedeniyle son oynadığı Belçika maçından ilk 11'de tam 7 değişimle Bosna-Hersek karşısına çıktı.



Belçika maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolculardan Gökhan Zan, Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Semih Şentürk ve Tuncay Şanlı, Bosna-Hersek ve Estonya milli maçlarının aday kadrosunda yer almazken, Çağlar Birinci ise 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı.



Belçika maçında ilk 11'de oynayan futbolculardan sadece Volkan Demirel, Servet Çetin, Arda Turan ve Kazım Kazım, Bosna-Hersek maçında da görev aldı.

