Ali İsmail davasına silahla giren kişi salonda görevliymiş!

Ali İsmail Korkmaz davası duruşmasına silahıyla katılan İbrahim Karaman adlı uzman çavuşa müdahale ettikleri için iki avukat hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İddianamede, Karaman'ın "salonun güvenliğini sağlamak amacıyla duruşma salonunda bulunduğu" ileri sürüldü. Oysa Karaman, alınan ifadesinde, katil zanlısı Mevlüt Saldoğan'ın teyzesinin oğlu olduğunu ve duruşmayı izlemek için geldiğini söylemişti.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ali İsmail Korkmaz davasının 3 Şubat 2014’teki ilk duruşmasında, izleyiciler bölümünde duran İbrahim Karaman adlı kişinin silahlı olduğu avukatlarca tespit edilmiş ve şikayet edilmişti. Karaman, Ali İsmail Korkmaz’a tekme atan sanık Mevlüt Saldoğan’ın ‘teyzesinin oğlu’ olduğunu söylemişti. Bu olayın ardından Karaman, Korkmaz ailesinin avukatları Bülent Duran ve Murat Yılmaz’dan şikayetçi oldu, kendisine yumruk attıkları ve boğazını sıktıkları gerekçesiyle sağlık raporu aldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaman’ın şikayeti üzerine Adalet Bakanlığı’na iki avukat hakkında soruşturma izni verilmesi için başvurdu. Bakanlık dilekçeyi kabul ederek 20 Kasım’da iki avukat için soruşturma izni verdi. Bunun üzerine Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki avukat hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 86. Maddesi gereğince, “kasten yaralama” iddiası ve bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, Karaman’ın “salonun güvenliğini sağlamak amacıyla duruşma salonunda bulunduğu” ileri sürüldü. Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek, 6 Mayıs 2015’e duruşma tarihi verdi. Şimdi usul gereği, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi son soruşturmanın açılıp açılmayacağını karar verecek. Bu yönde karar verildiği takdirde yargılama, Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Avukat Murat Yılmaz, savunmasında, Karaman’ın salonda görevli olmadığını ve duruşmaya izleyici olarak katıldığını söylediğini vurguladı. Karaman’ın boğazını sıktığı suçlamasını reddeden Yılmaz, “Müştekinin uzman çavuş olduğu ve üzerinde silah olduğu söylenince elimle belini yokladım. Sağ tarafından beline doğru bir kabarıklık hissettim. ‘Sizde silah mı var, görevli misiniz’ dedim. ‘Ben izleyiciyim, görevli değilim’ diyerek elimi itti. Mahkeme başkanı olaya müdahale etti. Polisler müştekiyi duruşma salonundan çıkardılar. Müştekiye vurmam söz konusu değildir” dedi. Karaman’ın verdiği ifadede, polisin kendisini korumak için boynundan tuttuğunu söylediğini belirten Yılmaz, “Kuvvetle muhtemeldir ki, müştekinin boynundaki kızarıklıklar ifadesinde belirttiği üzere polisin boynunu tutmasından veya duruşma salonundan çıkarılırken ve devamında koridorda meydana gelen arbede sırasında oluşmuştur” dedi.