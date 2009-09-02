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Spor

Mevlüt kadrodan çıkartıldı!

Mevlüt Erdinç, Hamit Altıntop, Gökhan Gönül, Gökhan Zan ile Hakan Balta'nın muayene ve tetkikleri yapıldı.

02 Eylül 2009 03:00

Paris Saint-Germain ile Lille arasında oynanan karşılaşmasında sol omzu üzerine düşen ve rakip oyuncunun da aynı bölge üzerine düşmesi nedeniyle çifte travmaya maruz kalan Mevlüt Erdinç'in sol omzunun eklem kılıfında yırtık bulunduğu tespit edildi. Mevlüt'ün sol omzu kol askısına alındı, kulübüne bilgi verildi ve aday kadrodan çıkarıldı.

Sol bacak alt arka grup adalesindeki sakatlık nedeniyle Bayern Münih'in Wolfsburg'la oynadığı maçı yarıda bırakmak zorunda kalan Hamit Altıntop'a yapılan muayene ve tetkiklerde, oyuncunun problemli bölgesinde 1. Derecede zorlanma ve ödem tespit edildi. Hamit'in tedavisine hemen başlanarak, sakatlığın seyrinin takip edileceği bildirildi.

Kulüplerinin son lig maçlarında oynamalarına engel olacak şekilde sağ bacak üst arka grup adalelerinde 1. Derece zorlanma bulunan Gökhan Gönül ve Gökhan Zan'ın muayene ve tetkikleri sonucunda iki oyuncunun da tedavisine takımdan ayrı olarak devam edilmesine ve kendilerine özel egzersiz programı uygulanmasına karar verildi.

Galatasaray-Kayserispor maçında sol ayağına aldığı darbe sonucu oyuna devam edemeyen Hakan Balta, dün takımının Ankaraspor ile oynadığı maçta kulüp-milli takım sağlık ekipleri arasındaki iletişimle kontrollü olarak yer aldı. Hakan'ın bugün yapılan muayene ve kontrollerinde şikayetlerinde aşırı bir artmanın olmadığı belirlendi, tedavisinin ve egzersiz programının milli takım kampında yürütülmesi kararı alındı.

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