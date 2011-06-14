-MEVLÜT ERDİNÇ'İN TALİPLERİ ARTTI ANKARA (A.A) - 14.06.2011 - Sunderland'den sonra Newcastle United da Türk futbolcu Mevlüt Erdinç'i takibe aldı. Newcastle United'ın teknik direktörü Alan Pardew, Paris Saint Germain'de oynayan ve bu takımın formasıyla çıktığı 53 maçta 23 gol atan futbolcuyla ilgilendiklerini doğruladı. İngiltere basınında çıkan haberlerde, futbolcuyla uzun süredir ilgilenen Newcastle United'ın olası transfer için geçen yıl da girişimde bulunduğu, yakın bir zamanda Paris Saint Germain'in kapısını ikinci kez çalmaya hazırlandığı belirtildi. Nitekim Pardew, Journal gazetesinde yayımlanan açıklamasında, ''Erdinç'i uzun süredir takip ediyoruz. Çok iyi bir futbolcu'' diye konuştu. İngiltere basınında yer alan haberlerde, Sunderland'in de Mevlüt Erdinç ile ilgilendiği belirtilmişti.