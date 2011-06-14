T24 LogoT24 Logo
Spor

MEVLÜT ERDİNÇ'İN TALİPLERİ ARTTI ANKARA (A.A)

14 Haziran 2011 17:33

-MEVLÜT ERDİNÇ'İN TALİPLERİ ARTTI ANKARA (A.A) - 14.06.2011 - Sunderland'den sonra Newcastle United da Türk futbolcu Mevlüt Erdinç'i takibe aldı. Newcastle United'ın teknik direktörü Alan Pardew, Paris Saint Germain'de oynayan ve bu takımın formasıyla çıktığı 53 maçta 23 gol atan futbolcuyla ilgilendiklerini doğruladı. İngiltere basınında çıkan haberlerde, futbolcuyla uzun süredir ilgilenen Newcastle United'ın olası transfer için geçen yıl da girişimde bulunduğu, yakın bir zamanda Paris Saint Germain'in kapısını ikinci kez çalmaya hazırlandığı belirtildi. Nitekim Pardew, Journal gazetesinde yayımlanan açıklamasında, ''Erdinç'i uzun süredir takip ediyoruz. Çok iyi bir futbolcu'' diye konuştu. İngiltere basınında yer alan haberlerde, Sunderland'in de Mevlüt Erdinç ile ilgilendiği belirtilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24