Mevlüt Erdinç "Galatasaray'dan teklif gelse kabul eder misin?" sorusunu yanıtladı

Bir dönem Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mevlüt Erdinç, önceki gün Galatasaray Adası'nda yemek yedi. Yıldız futbolcu, yemek sırasında Sarı-Kırmızılılar transferiyle ilgili soruları yanıtladı. Erdinç, “Teklif alırsam Türkiye’ye gelmeyi tabii ki isterim. Ancak teklifin nereden geleceği de önemli” dedi. Milli futbolcu, “G.Saray veya diğer büyüklerden teklif gelirse kabul eder misin?” sorusunu “Evet” diyerek yanıtladı.

Cumhuriyet’ten Cumhur Arslan’ın haberine göre, başarılı golcünün yemek yediği saatlerde GSYİAD’ın adadaki iftarında G.Saray Başkanı Dursun Özbek’in yer alması “Mevlüt G.Saray’la mı görüşüyor?” sorusunu akıllara getirdi. Mevlüt, “Türkiye’ye dönmeyi düşünüyorum ama kimse aramıyor, sormuyor. G.Saray’la daha önce 2-3 kez görüşmüştüm ama transferim olmadı. O zaman hoca değişikliğine gittikleri için...” yanıtını verdi.