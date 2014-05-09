Mevlüt Erdinç: Fenerbahçe ile anlaştım

Fransa'da yaşadığı bölgeye yakın olan Lyon'da kültür festivaline katılan ve burada futbolseverlerin meraklı sorularına maruz kalan golcü futbolcu Mevlüt Erdinç "Fenerbahçe'ye gelecek misin?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi. Mevlüt Erdinç burada DHA muhabirinin sorusunu da yanıtlayarak "Evet hayırlısıyla gidiyorum Fenerbahçe ile anlaştım" şeklinde kısa bir açıklama yaptı.

Kariyerinde Paris Saint Germain formasını da sırtına geçiren Mevlüt Erdinç, Türk Milli Takımı'nın golcü isimlerinden biri.



Mevlüt, 2009-2012 yılları arasında 3 sezon boyunca PSG formasını 78 maçta giymiş ve 24 gol atmıştı.



2012-2013 sezonunu Rennes'de geçiren ve 45 maçta 15 gole imza atan Mevlüt Erdinç, bu sezon Saint-Etienne'de oynuyor. Sezon bitiminde Fransa'ya veda etmek isteyen golcü oyuncu menajeri ile görüşerek Türkiye'de oynamak istediğini söylemişti.



Bunun üzerine uzun süredir takip ettikleri golcü oyuncunun bu niyetini duyan kulüplerden Fenerbahçe, Mevlüt'ün menajeri ile yaklaşık 3 ay önce temasa geçip transfer görüşmelerini başlatmıştı. Edinilen bilgiye göre sözleşmesi devam eden Mevlüt için Saint-Etienne'e 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Yeni sezonda Afrika Kupası'nı ve yabancı kontenjanını göz önünde bulunduran ve Sow-Emenike-Webo gibi oyuncularının bu dönemde uzak kalacağını hesaba katarak yerli golcü isteyen Sarı-lacivertli kulübün Mevlüt ile el sıkıştığı ve resmi transfer sezonunda bu işi bitireceği belirtiliyor.