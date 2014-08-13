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Spor

Mevlüt Erdinç, Campbell cevabını bekliyor

Sarı kırmızılıların haziran ayında söz kestiği milli futbolcu, Newcastle’in ciddi teklifi ve ısrarına karşın ilk tercihinin G.Saray olduğunu menajerine iletti

13 Ağustos 2014 10:43

Galatasaray’ın hocası Cesare Prandelli’nin ısrarla istediği Arsenalli golcü Campbell'dan olumsuz cevap gelirse sarı kırmızılılar milli futbolcu Mevlüt Erdinç'e yönelecek.

Forvet hattına takviye yapmak isteyen G.Saray’da bir kez daha gündem Mevlüt Erdinç...

Sarı kırmızılıların haziran ayında söz kestiği milli futbolcu, Newcastle’in ciddi teklifi ve ısrarına karşın ilk tercihinin G.Saray olduğunu menajerine iletti.

St. Etienne formasıyle sezona fırtına gibi başlayan Mevlüt’ün menajeri Pierre Frelot, Newcastle’ın teklifini 4.5 milyon Euro’ya kadar çıkması üzerine transferde büyük yol kat edildiğini söylemişti. 


Gözler Wenger'de


Fakat G.Saray, henüz Mevlüt için herhangi yeni bir girişimde bulunmadı. Çünkü Prandelli’nin ilk tercihi Arsenalli golcü Campbell. Geçen hafta İdari Menajer Cenk Ergun’un Arsenal’e kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro teklif edilip Kosta Rikalı golcü resmen istemişti. Topçular ise bu talebe karşılık olarak “Wenger’in kararı henüz belli olmadı. Campbell bizimle de kalabilir. Önce kendi içimizde konuşup Campbell’ın geleceği konusunda karar alacağız” yanıtını verdi.

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