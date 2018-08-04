Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusça taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesindeki helikopter kazası sonucu 18 kişinin hayatını kaybetmesine yönelik Rusça ve Türkçe yayınladığı mesajla Rusya devletine, halkına ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun resmi Twitter hesabından Rusça ve Türkçe yayınladığı mesajda, "Rusya Federasyonu Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk şehrinde işçileri taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Rusya Federasyonu devletine, halkına ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum" ifadeleri yer aldı.