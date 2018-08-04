T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusça taziye mesajı

"Rusya Federasyonu devletine, halkına ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum"

04 Ağustos 2018 17:32

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesindeki helikopter kazası sonucu 18 kişinin hayatını kaybetmesine yönelik Rusça ve Türkçe yayınladığı mesajla Rusya devletine, halkına ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun resmi Twitter hesabından Rusça ve Türkçe yayınladığı mesajda, "Rusya Federasyonu Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk şehrinde işçileri taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Rusya Federasyonu devletine, halkına ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum" ifadeleri yer aldı.

 

 

ETİKETLER

Mevlüt ÇavuşoğluRusyaTwittertaziye
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-08-04T17:32:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/mevlut-cavusoglundan-rusca-taziye-mesaji,673534","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/mevlut-cavusoglundan-rusca-taziye-mesaji,673534"}]
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24