Mevlüt Çavuşoğlu: YPG'ye verilen silahlar tüm insanlığa karşı kullanılabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin YPG'ye vereceğini söylediği silahlar hakkında konuştu. Çavuşoğlu, "YPG'ye verilen desteğin ne kadar riskli olduğunu vurguluyoruz. Terör örgütüne verilen silahlar tüm insanlığa karşı kullanabilir" dedi.

Afganistan'daki saldırı

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancı elçilikler ve Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu Vazir Akbar Han bölgesinde en az 80 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili de konuştu.

Çavuşoğlu bu konuda şu ifadeleri kullandı:

''Bu bomba yüklü aracın buraya nasıl girdiğini çok iyi araştırmak lazım. Nereden destek aldılar? 80 kişinin şu ana kadar öldüğü haberini aldık 300'den fazla da yaralı var. Saldırı Almanya ve Hindistan büyükelçiliklerinin hemen önünde gerçekleşti. O büyükelçilikler de bizim büyükelçiliğimize komşu büyükelçilik binaları. Patlayan bombanın şiddetiyle bizim büyükelçilik binamızda da hasar meydana geldi. Çok şükür herhangi bir yaralı yok. Sadece bu hasardan dolayı düşen bir tahta yerel personelimizin üzerine düşmüştür ama herhangi bir yaralanma da yoktur. Personelimizin bir kısmının buradan tahliyesini düşünüyoruz. Çünkü büyükelçilik binasında hasar meydana geldiği için bunun tamir edilmesi lazım. Büyükelçimiz Türkiye'deydi. Hemen geriye dönüyor. Bir heyeti göndererek yerinde incelemeler de yapacağız ve meydana gelen hasarı hemen gidereceğiz. Çok şükür herhangi bir yaralımız da ve can kaybımız da yok. Bu sevindirici ama bu terör saldırısı gerçekten hepimizi üzmüştür.''

Bakan Çavuşoğlu, Slovenyalı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmede, Suriye ve diğer bazı konularda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Çavuşoğlu, ayrıca Slovenya'yla Türkiye arasında, FETÖ konusunda yakın iş birliği olduğunu vurguladı.

Bazıları, AB'nin patronunun kendileri olduğunu düşünüyor



Çavuşoğlu ve Erjavec açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik sürecine ve AB'nin Türkiye'ye bakışına ilişkin görüşleri sorulan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"AB'den beklentilerimizi zaten her platformda söylüyoruz. Tüm AB üyesi ülkeler, Türkiye'nin üyeliğine karşı değil. Karşı olan çok az sayıda ülke var; ama sesi çok çıkıyor. Hele hele bazıları da AB'nin patronunun kendileri olduğunu düşünüyorlar. AB, sanki kendi örgütleri gibi davranıyorlar oysa öyle değil. Kararlar konsensusla alınıyor. Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması konusunda mesela Avusturya, yalnız kaldı. Geri kalan 27 ülke, buna karşı çıktı; ama bu ülkelerin tabii özellikle iç siyasi kaygılardan dolayı sesi çok çıkıyor. AB'nin bize, kendi iç siyasi kaygılarından bağımsız şekilde yaklaşmasını istiyoruz. Öyle olduğu zaman zaten gerçekleri daha iyi görüyorlar. Şu andaki en büyük problem maalesef Avrupa ülkeleri içindeki iç siyasi dengeler, ırkçı partiler, basının negatif rolü gibi son derece tehlikeli akımların maalesef siyasete yansımalarını görüyoruz. En son Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Juncker ve Tusk'la görüşmeleri en azından önümüzdeki süreçte hangi adımları atacağımız konusunda çok faydalı olmuştur. Ortamı yumuşatmıştır"

"Personelimizin bir kısmının tahliyesini düşünüyoruz"



Kabil'de meydana gelen terör saldırısı üzerinden Türk Büyükelçilik binasıyla elçilik personelinin sağlık durumu sorulan Çavuşoğlu, "Bomba yüklü aracın oraya nasıl girdiğini çok iyi araştırmak lazım. Nereden destek aldılar? Bu çok ciddi bir olaydır. Saldırı, Almanya ve Hindistan Büyükelçiliklerinin hemen önünde gerçekleşti. O büyükelçilikler de bizim elçiliklerimize komşu binalar. Dolayısıyla patlayan bombanın şiddetiyle bizim büyükelçilik binamızda da hasar meydana geldi. Çok şükür herhangi bir yaralı yok. Sadece hasardan dolayı düşen bir tahta, yerel personelimizin üzerine düşmüştür; ama herhangi bir yaralanma da yoktur. Şimdi personelimizin bir kısmının buradan tahliyesini düşünüyoruz; çünkü binada hasar meydana geldiği için tamir edilmesi lazım. Büyükelçimiz Türkiye'deydi. Hemen geri dönüyor ve yine bakanlığımızdan bir heyeti göndererek, yerinde incelemeler de yapacağız. Meydana gelen hasarı hemen gidereceğiz. Çok şükür herhangi bir yaralımız da can kaybımız da yok. Bu sevindirici ama tabii bu terör saldırısı gerçekten hepimizi üzmüştür. Teröre karşı mücadelemizi hep birlikte kararlı şekilde sürdürmemizin önemini herkese hatırlatmıştır" diye konuştu.