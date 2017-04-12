Mevlüt Çavuşoğlu: YPG komünist olmayan 500 bin Kürt'ü sürgün etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'nin 500 bin Kürt'ü komünist olamadığı için sürgün ettiğini öne sürdü. Çavuşoğlu, "Bunların Suriye'deki uzantısı yaklaşık 500 bin Kürt kardeşimi Marksist, komünist değil diye Suriye'den sürgüne gönderdi" dedi.

DHA’da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG’nin yaklaşık 500 bin Kürt’ü komünist olamadığı için Suriye’den sürgüne gönderdiğini iddia etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da Ak Gönüllüler Antalya Platformu’nun düzenlediği yemeğe katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti milletvekilleri Gökcen Özdoğan Enç ile Mustafa Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin de eşlik etti.

Son 15 yıldır hayalleri gerçekleştirdiklerini dile getiren söyleyen Mevlüt Çavuşoğlu, daha güçlü olmak için cumhurbaşkanlığı sistemini getireceklerini belirtti.

"Hazmedemiyorlar, çatlıyorlar"

Avrupa ülkelerinin referandumla ilgili tavrını eleştiren Çavuşoğlu, “Avrupa ülkeleri niye bize karışıyor, neden taraf tutuyor, ne akıl vermeye kalkıyorlar? Bizden daha mı zeki bunlar, Türkiye’yi bizden daha mı fazla seviyorlar? Bunlar Müslümanları daha mı çok seviyor, yoksa tam tersi mi? Türkiye’nin büyümesinden rahatsız oldukları için mi? Hazmediyorlar, çatlıyorlar. Sen de çalış, aklını kullan, üret, kıskanma” dedi.

"Dağda sapkınlığınla yaşıyorsun"

PKK’nin, Kürtlerin hakkını savunma iddiasında bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Marksist, Leninist bir terör örgütüsün. Bugüne kadar Kürt kardeşlerimin hangi hakkını savundun? Zulmediyorsun, bombayı Diyarbakır’ın ortasında patlatıyorsun. Neymiş efendim, dindarlık yobazlıkmış. Marksist, Leninist, ateist olmalıymış Kürtler, hadi oradan. Benim Kürt kardeşlerim inançlıdır. Dinine de inanır, Müslümandır elhamdülillah. Vatanına milletine de inanır ve bu vatanın, milletin çimentosudur. Sen gidip dağda sapıklığınla yaşıyorsun. Elinde silah, tehdit ediyorsun. Bu milletin hakkını savunanlar varsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arkadaşlarıdır. Bunların Suriye’deki uzantısı yaklaşık 500 bin Kürt kardeşimi Marksist, komünist değil diye Suriye’den sürgüne gönderdi.”