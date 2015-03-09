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Mevlüt Çavuşoğlu: 2.5-3 sene içinde shengen ülkelerine vizeleri kaldıracağız

'Türkiye'ye gelecek yabancı turistlerin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz'

09 Mart 2015 11:05

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) toplantı salonunda sivil toplum kuruluşları ile turizm sektörü temsilcileri ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı. Çavuşoğlu, “2,5-3 sene içinde schengen ülkelerinde de vizeleri kaldıracağız ve vatandaşlarımız schengen ülkelerinin hepsine vizesiz seyahat edebilecekler” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye’ye gelecek yabancı turistlerin önlerindeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

 

Rusya’dan kimlikle gelinecek

 

Vatan'da yer alan habere göre, bu doğrultuda e-vize sistemi uygulamasını başlattıklarını anlatan Çavuşoğlu, “Bugüne kadar 6,5 milyon insan e-vize sisteminden vize aldı. Havalimanlarındaki kuyrukları kaldırıyoruz. İnsanlar, evinden, iş yerinden ya da kafelerden sisteme giriyor, 3 dakika içinde e-vizesini alıyor” diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Rusya’dan Türkiye’ye kimlikle gelinebilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını kaydetti.

 

Vizesiz seyahat imkânı

 

Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının da vizesiz seyahat etme imkânı için çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Avrupa Birliği ülkeleri Dışişleri Bakanları ile iki gündür vizesiz seyahat ile ilgili görüşmeler yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, “Bugüne kadar 70 ülkeyle vizeleri kaldırmışız ama bu yetmez, inşallah 2,5 - 3 sene içinde schengen ülkelerinde de vizeleri kaldıracağız ve vatandaşlarımız schengen ülkelerinin hepsine vizesiz bir şekilde seyahat edebilecekler” dedi.

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