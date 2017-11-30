Mevlitte dağıtılan yemekten 17 kişi zehirlendi

Cüneyt ÖZFİDAN /ZONGULDAK,(DHA) - ZONGULDAK\'ta mevlitte ikram edilen yemekten yiyen 17 kişi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelerde tedavi altına alındı.

Birlik Mahallesi Şifa Sokak\'ta oturan Okan A., 40 gün önce ölen babası için dün akşam mevlit okuttu. Mevlide katılanlara tavuk, pilav ve ayran ikram edildi. Mevlit sonrası evlerine gidenler gece kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastanelere gitmeye başladı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye başvuran toplam 17 kişi tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri gıda zehirlenmesinin hangi yiyecekten olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.



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