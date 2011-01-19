-MEVLİT YEMEĞİ 130 KİŞİYİ ZEHİRLEDİ SAKARYA (A.A) - 19.01.2011 - Sakarya'nın Geyve ilçesinde trafik kazasında ölen liseli genç için okutulan mevlitte ikram edilen yemekten yiyen 130 kişi zehirlendi. Zehirlenenler, değişik hastanelerde tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, dün Geyve'de geçirdiği trafik kazasında ölen Geyve Anadolu Lisesi öğrencisi Ferdi Dişli (18) için Yukarı Bağlarbaşı köyünde okutulan mevlitte, ziyaretçilere tavuklu pilav, patatesli tavuk yemeği ve ayran ikram edildi. Bir süre sonra rahatsızlanan onlarca kişi karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Geyve Devlet Hastanesine başvurdu. Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 17 kişi ambulanslarla Adapazarı'ndaki çeşitli hastanelere sevk edildi. Geyve Kaymakamı İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yukarı Bağlarbaşı köyünde cenaze sonrası düzenlenen taziye töreninde konuklara yiyecek ikram edildiğini belirtti. İkram edilen yemeklerden yiyerek zehirlenme belirtileri gösteren kişilerin çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını ifade eden Akbıyık, ''Şu anda tespitlerimize göre hastanelere müracaat eden hasta sayısı 130. Aralarında çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da bulunuyor'' dedi. İl Sağlık Müdürü Hasan Bektaş ise zehirlenme belirtileri gösteren 100'ün üzerinde hastanın tedavisine başlandığını belirterek, ''17 kişi ambulanslarla merkezdeki hastanelere sevk edildi. Hastaların genel durumları iyi. Ayakta tedavi olanlar da var'' dedi. Kazada ölen Dişli'nin ağabeyi Abdullah Dişli ise dün de bugün de mevlit düzenlediklerini belirterek, ''Akrabalarımız çok olduğu için başka şehirlerden de taziye için geliyorlardı. İzmir, Adıyaman, her taraftan geliyorlardı. Bugün yemekte tavuklu pilav ve patatesli tavuk vardı. Bir de ayran vardı. Doktorlar tavuktan şüpheleniyorlar'' diye konuştu.