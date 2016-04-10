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Mevlit yemeği 100’den fazla kişiyi zehirledi

Vatandaşlar, ambulanslar ve mahallede bulunan ticari ve özel araçlarla çeşitli hastanelere götürüldü

10 Nisan 2016 17:39

Ordu’da mevlit yemeği sonrası rahatsızlanan 100’ü aşkın kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

NTV’de yer alan habere göre, Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Gerce Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde köprüden düşerek hayatını kaybeden Asiye Özbucak’ın yakınları mevlit okuttu. Okunan mevlit sonrası vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.

Mevlitte yemek yiyen 100’ü aşkın kişi, akşam saatlerinde kusma, halsizlik, mide bulantısı şikayetleri üzerine 112 Acil Servis’i aradı.

Vatandaşlar, gıda zehirlenmesi şüphesi ile olay yerine gelen ambulanslar ve mahallede bulunan ticari ve özel araçlarla çeşitli hastanelere götürüldü. 

Hastanelerde tedavi altına alınan birçok vatandaş yapılan kontrollerin ardından taburcu olurken, bazı vatandaşların ise kontrol amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

 

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