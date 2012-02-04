-Mevlit Kandili İstanbul'daki camilerde kutlandı İSTANBUL (A.A) - 03.02.2012 - İstanbul'da başta Eyüp Sultan, Sultanahmet, Firuzağa, Süleymaniye ve Fatih camileri olmak üzere kentteki önemli camilerde kandil programı düzenlendi Mevlit Kandili kutlandı. Mevlit Kandili dolayısıyla, ''Mavi Cami'' olarak da bilinen Sultanahmet Camisi'nde düzenlenen programda konuşan, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Rahmi Yaran, Mevlit Kandili'nin Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gece olduğunu hatırlatarak, Hazreti Muhammed'in rahmet ve merhamet Peygamberi olarak geldiğini vurguladı. Yaran, Müslümanlığın merhameti öğrettiğini ifade ederek, tüm Müslüman aleminin hoşgörü ile birbirine sarılması gerektiğini dile getirdi. Sultanahmet Camisi'ndeki programa Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da katıldı. Camideki programda, Kuran-ı Kerim ve ilahiler okunarak, dualar edildi. Bu arada, İstanbul'da çok sayıda vatandaş, Sultanahmet, Eyup Sultan, Süleymaniye, Fatih ve Firuzağa camileri olmak üzere, kentteki camilere giderek, ibadet ve dualarla Mevlit Kandilini kutladı. Öte yandan, Van'dan İstanbul'a kandil için gelen Behzat Işık da, A.A muhabirine, ailesiyle birlikte Van'dan İstanbul'a Mevlit Kandili için geldiklerini dile getirerek, kandili dualarla Sultanahmet Camisi'nde geçirdiklerini söyledi. Işık, ''Bu gece tüm İslam aleminin tek yürek olduğu bir gecedir. Peygamberimizin bize geldiği, bizi onurlandırdığı gecedir. Vatanımızın birliği için dua edip, af dileyeceğiz'' dedi.