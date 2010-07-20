-MEVLANA'NIN EVİNİ TÜRKİYE RESTORE EDECEK KABİL (A.A) - 20.07.2010 - Türkiye, Afganistan ile köklü kültürel ilişkileri çerçevesinde Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Horasan'ın Belh şehrinde doğduğu baba evini restore edecek. "Sultan Bahauddin Veled Medresesinin Restorasyonuna İlişkin Proje Belgesi", Kabil Konferansı için Afganistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davuoğlu ile Afganistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Seyid Mahdum Rahim tarafından imzalandı. Davutoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, Türkiye ile Afganistan'ın köklü bir ortak tarihe sahip olduğunu, ortak kültür ve kader anlayışının en önemli sembollerinden birinin Mevlana olduğunu belirtti. Mevlana'nın Horasan'ın Belh kentinde doğup eserlerini Konya'da verdiğini hatırlatan Davutoğlu, bu çerçevede Mevlana'nın doğduğu babasının evini restore edeceklerini ve bu evi daha sonra da yine Afganlı Bakanla birlikte açacaklarını bildirdi. "Afganistan'ın kaderi bizim kaderimizdir. Atatürk ile Emanullah Han arasındaki dostluk ebediyen sürecektir" diyen Davutoğlu, Afganistan'a çok önemli olan Kabil Konferansı için geldiğini, ancak kendisi açısından bugünü taçlandıran etkinliğin bu imza töreni olduğunu kaydetti. Restorasyonun kendileri için çok önemli olduğunu belirten Davutoğlu, Mevlana'nın baba evinin yıkılmak üzere olduğunu ve bu projeyle Türkiye'nin bu evi korumaya alacağını, etrafını düzenleyerek bir külliyeye dönüştüreceğini anlattı. Türkiye'nin bu konuda tarihi bir sorumluluğu bulunduğunu söyleyen Davutoğlu, restorasyonun ardından külliyenin işletme ve bakımının da Türkiye'nin sorumluluğunda olacağını ifade etti. Afganistan Kültür Bakanı Seyid Mahdum Rahim de Türkiye'nin desteğine teşekkür ederek, iki ülke arasındaki köklü ve tarihi ilişkilerin önemini vurguladı. -AFGAN BAKANDAN "BİR ŞARKISIN SEN"- Restorasyon projesi imza töreninden önce iki bakanın sohbeti sırasında iki ülke kültürlerinin yakınlığını gösteren ilginç anlar da yaşandı. Afganlı Bakan, Türk kültürüne ve sanatına olan ilgisinden bahsederken, gazetecilerin sorusu üzerine en çok sevdiği Türk sanatçının Zeki Müren olduğunu söyledi. Gazetecilerin ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun isteği üzerine Zeki Müren'in "Bir şarkısın sen" eserini söyleyen Afgan Bakan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve gazetecilerden iltifat aldı. Gazeteciler, Davutoğlu'na da en sevdiği sanatçıları sordu. En çok Münir Nurettin Selçuk'un eserlerini beğendiğini söyleyen Davutoğlu, en sevdiği eserinin de "Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul" olduğunu kaydetti.