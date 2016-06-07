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Mevlana Üniversitesi'nin bağlı olduğu vakfa kayyum atandı

20 gün öncede iki eğitim kurumana bağlı dershane, kolej ve yurtlarada kayyum atanmıştı

07 Haziran 2016 22:14

'Paralel devlet yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mevlana Üniversitesi'nin bağlı olduğu Gevher Sultan Eğitim Araştırma Sağlık ve Kültür Vakfı'na kayyum atandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY terör örgütüne finans sağlamak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, örgütün il yöneticiliğini yapmak ve terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucu Konya Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 7 Haziran (bugün) günü, Gevher Sultan Eğitim Araştırma Sağlık ve Kültür Vakfı'na kayyum atandığı belirtildi.

Gevher Sultan Eğitim Araştırma Sağlık ve Kültür Vakfı'na bağlı olan Mevlana Üniversitesi içinde soruşturma kapsamında daha önce YÖK'e üniversitenin garantör olarak Selçuk Üniversitesi'ne devri için yazı gönderilmiş ve YÖK'ün kararı bekleniyordu.

Aynı soruşturma kapsamında yaklaşık 20 gün öncede iki eğitim kurumana bağlı dershane, kolej ve yurtlarada kayyum atanmıştı.

 

  

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Mevlana Üniversitesiparalel devletFETÖPDY

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