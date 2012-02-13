Mevduatta 81 ilin en fakiri Bayburt

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Aralık 2010'da 600 milyar 283 milyon 914 bin lira olan tüm bankaların toplam mevduat miktarı, Aralık 2011 itibarıyla yüzde 11,22'lik artışla 667 milyar 687 milyon 674 bin lira olarak gerçekleşti.

Verilere göre, 81 il arasında 312,6 milyar liralık tutar ile İstanbul ve 108,9 milyar liralık tutar ile Ankara 100 milyar liranın üzerinde mevduata sahip 2 il olarak dikkati çekerken, sadece 5 ilde 10 milyar liradan 50 milyar liraya kadar mevduat tutarı söz konusu oldu.

Bu iller 37,2 milyar lira ile İzmir, 16 milyar lira ile Bursa, 15,6 milyar lira ile Antalya, yaklaşık 11 milyar lira ile Kocaeli ve 10,5 milyar lira ile Adana olarak sıralandı.

Bayburt, 194,1 milyon lira ile mevduatta son yıllarda olduğu gibi yine en sonda yer alan il olurken, Kilis, Ardahan, Gümüşhane ve Hakkari de son beşteki iller arasında dikkati çekti.

“5-10 milyar lira mevduatta 11 il”

Toplam mevduat sıralamasında 5 milyar lira ile 10 milyar lira (10 milyar liranın altında) arasında mevduat sahibi iller arasında en fazla mevduatı bulunan il 8 milyar 624 milyon lira ile Konya olurken, bu aralıktaki 11 ilde Konya'yı Mersin, Muğla, Hatay, Kayseri, Denizli, Balıkesir, Gaziantep, Aydın, Eskişehir ve Manisa izledi.

2 ila 5 milyar lira arasında mevduata sahip il sayısı 14 iken, Samsun, Trabzon, Tekirdağ, Afyon, Sivas, Diyarbakır ve Kahramanmaraş bu iller arasında yer aldı.

Mevduatta iller sıralamasında 1 ila 2 milyar lira arasında mevduat bulunduran 20 il arasında 1 milyar 994 milyon lira ile Kırklareli birinci sırada bulunurken, 1 milyar liranın altında mevduat bulunduran 29 il söz konusu oldu.

1 milyar liranın altında mevduata sahip iller Amasya, Düzce, Karabük, Bartın, Batman, Niğde, Erzincan, Adıyaman, Mardin, Osmaniye, Sinop, Kırıkkale, Bilecik, Kars, Ağrı, Artvin, Tunceli, Çankırı, Şırnak, Iğdır, Siirt, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Gümüşhane, Ardahan, Kilis ve Bayburt olarak sıralandı.

Bayburt, Aralık 2011 itibarıyla bankalardaki toplam mevduat sıralamasında 194 milyon 139 bin lira ile son sırada yer alarak bu konudaki “en fakir” il oldu.

Bu arada, Aralık 2010'da tüm bankaların 16 milyar 752 milyon 989 bin lira olan yurt dışı mevduat miktarı, Aralık 2011'de 27 milyar 813 milyon 761 bin liraya yükseldi.

En fazla artış Van'da

81 il arasında geçtiğimiz yıl sonunda 2010 Aralık dönemine göre mevduatın gerilediği 4 il arasında en fazla düşüş yüzde 20,01 ile Zonguldak ve yüzde 17,79 ile Osmaniye'de görülürken, Kocaeli ve Malatya'da da azalma kaydedildi.

Yıllık değişimde en fazla mevduat artışında, Aralık 2010'da 1 milyar 52 milyon lira düzeyindeki mevduatını Aralık 2011'de 1 milyar 384 milyon liraya çıkaran Van, yüzde 31,52'lik artış ile ilk sırayı aldı.

İstanbul'da yüzde 14,42'lik artışın olduğu değişimde, en fazla mevduat artışı olan iller arasında Gaziantep, Şırnak, Hatay, Yalova, Konya ve Karaman dikkati çekti.

BDDK verilerine göre, Aralık 2010 ve Aralık 2011 dönemine ilişkin bankalardaki yurt içi ve yurt dışı toplam mevduat miktarının illere göre dağılımı ile yıllık değişim oranları şöyle: