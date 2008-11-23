'Mevduatlara sınırsız güvence düşünmüyoruz'

Başbakan Erdoğan, Yeni Delhi'de banka mevduat limitinin artırılmasının gündemde olduğunu, ancak sınırsız güvence düşünmediklerini söyledi. Hükümet, küresel ekonomik krizi etkilerini aşmak için yeni paket hazırlığını sürdürüyor. ...



Başbakan Erdoğan, Yeni Delhi'de banka mevduat limitinin artırılmasının gündemde olduğunu, ancak sınırsız güvence düşünmediklerini söyledi..



Hükümet, küresel ekonomik krizi etkilerini aşmak için yeni paket hazırlığını sürdürüyor. Başbakan Tayyip Erdoğan, paketin içinde mevduata güvence limitinin artırılmasının da bulunduğunu, ancak mevduata sınırsız bir güvence getirilmesini düşünmediklerini söyledi. Başbakan Erdoğan, Hindistan ziyaretinin ikinci gününde Yeni Delhi'deki Türk Büyükelçiliği'nin ek binasının temel atma törenine katıldı. Elçilik binasını gelen Türklerle sohbet eden Erdoğan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Ekonomik paket çok büyük bir heyecan yarattı, piyasaları olumlu etkiledi" anımsatması üzerine, şöyle dedi: "Arkadaşlarımı bu konuda görevlendirdim, çalışma yapıyorlar. Gerek G- 20 zirvesinden çıkan deklarasyon çerçevesi içerisinde, gerekse bizim bakış açımızı içeren bir çalışma... Bu çalışmanın hazırlıklarını yapıyorlar. Döner dönmez tekrar oturacağız, değerlendireceğiz, ona göre ne gibi adımlar atabiliriz veya atacağız? Bunları karar bağlayacağız. Varlıkların Türkiye'ye getirilmesi konusundaki yasayı Cumhurbaşkanımız onayladı. Bakalım ondan ne gibi netice elde edeceğiz? Bu bir anlık bir olay değil. Bu çalışmayla birlikte gerek reel sektör gerek finans sektörü, dayanışma içerisine girmemiz halinde inanıyorum ki bu süreci çok daha az hasarlı atlatabiliriz."



Limit konulacak



Başbakan Erdoğan, mevduatta güvence ve limit yükseltme konusunda yetki alındığının hatırlatılması üzerine de, "O da bu işin içinde var ama rakam belli değil" dedi. "Limitsiz mi olacak?" sorusuna ise Erdoğan, "Sınırsız düşünmüyoruz" yanıtı verdi. Edinilen bilgiye göre, mevduatta 50 bin YTL olan güvencenin 100 bin YTL veya üzerinde olması hedefleniyor.



Olağanüstü yetki hükümete geçti



Yürürlüğe giren Varlık Barışı Yasası, garantiyi belirleme yetkisini 2 yıl süreyle hükümete devrediyor. Maliye Bakanı Unakıtan, düzenlemeyi savunurken, "Çevremizdeki tüm ülkeler bu kararı aldı. Virajı alırken vitesi küçültmek, direksiyonu doğru kullanmak lazım. Avrupalılar bunu yaparken bizim alnımızda başka bir şey mi yazıyor. Olağanüstü durumlarda kullanırız" demişti.

