Mevduata oranla en çok döviz tutan iller İç Anadolu'da!

Sosyal medyada döviz kurunun yükselişine karşı kampanyalar düzenlenmeye başladı. Milliyetçi yapısı ile bilinen İç Anadolu, İstanbul kadar tasarrufunu dövizde tutma konusunda açık ara önde. Batı illeri daha geride. Birikimlerinin toplamı içinde doları en çok tercih eden il Nevşehir. Bu ilde gerçek kişilerin yani vatandaşların toplam tasarruflarının içinde döviz oranı yüzde 55’i buldu. İstanbul’da 84 milyar dolarlık döviz mevduatı var. Ancak toplam mevduata oranla bakıldığında genel anlamda dövizi özelde ise doları seven illerin milliyetçi muhafazakar yapısı ile bilinen İçanadolu şehirlerinin olduğu belirtildi.

"'Dövizini bozdur' kampanyaları işe yaramaz, tersine 'Durum vahim, iş vatandaşa kaldı' mesajı verir!"

Habertürk'te Rahim Ak'ın ekonomi analiz haberi şöyle:

Hükümetin açıklamalarının ardından sosyal medyada Türk Lirası’na destek için başlatılan doların bozulmasına yönelik kampanya ‘trending topics’ yani üzerinde en çok tartışılan konu oldu.

"BOZDOLARI" başlığı ile başlayan kampanyanın başarılı olması için kuşkusuz yastık altındaki dolarların yanı sıra bankalardaki döviz tevdiat hesaplarının (DTH) bozulması gerekiyor.

15 Temmuz darbesi sonrası bankalardaki DTH hesaplarından yaklaşık 11 milyar dolar bozulmuş ve darbenin hedeflerinden birisi olan kurun yükselmesini ve piyasanın bozulmasını önleyen önemli bir etken olmuştu.

İlk 5 şehir aynı bölgeden

Türkiye’de 2016 Eylül sonu itibarıyla vatandaşların 80 milyar dolar, şirketler ve bankaların da 93 milyar dolarlık döviz hesapları bulunuyor. Toplam 173 milyar liralık döviz mevduatının tabii ki büyük bölümü İstanbul’da bulunuyor.

İstanbul’da 84 milyar dolarlık döviz mevduatı var. Ancak toplam mevduata oranla bakıldığında genel anlamda dövizi özelde ise doları seven illerin milliyetçi muhafazakar yapısı ile bilinen İçanadolu şehirleri olduğu görülüyor.

Türkiye genelinde gerçek kişilerin yani vatandaşların toplam birikimi içinde dövizin miktarı yüzde 36 düzeyinde bulunuyor. Her 100 liralık birikimin 36 lirası dolar ve Euro cinsinden yapılıyor.

Ancak İç Anadolu illeri şaşılacak derecede dövizi seviyor. Birikimlerinin toplamı içinde doları en çok tercih eden il Nevşehir. Bu ilde gerçek kişilerin yani vatandaşların toplam tasarruflarının içinde döviz oranı yüzde 55’i buldu.

Tabloda görüldüğü gibi Nevşehirliler 2.1 milyar liralık tasarrufun 1.2 milyar lirasını (yaklaşık 400 milyon dolar) dövizde değerlendiriyor. Arkadan gelen Aksaray’da da birikimlerin yüzde 54’ü döviz cinsinden. Sonraki iller de Yozgat, Kırşehir ve Kayseri.

İzmir Türk Lirası'nı seviyor

Türkiye’nin en büyük ili olan İstanbul yüzde 44 ile üst sıralarda yer alırken Ankara ise yüzde 33 ile Türkiye ortalamasının da altında yer alıyor. Üçüncü büyük il İzmir’de ise yine ilginç bir rakam var.

Çünkü İzmirlilerin birikimlerinin ancak yüzde 27’si dövizde bulunuyor. Dolara değil Türk Lirası’na güvenen illerin ağırlıklı olarak Güneydoğu, Ege ve Trakya’dan olması dikkat çekiyor.

Şirketlerde de tasarruf eğilimi aynı durumda

Vatandaş hesaplarına şirketlerin hesaplarını eklediğimizde de yani toplam DTH hesaplarına bakıldığında da tablo değişmiyor. Yine Nevşehir ilk sırada yer alırken Aksaray ve Yozgat bu ili takip ediyor.

Şehirlerdeki döviz hesaplarına son 1 yıllık periyotta bakıldığında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bozulmuş olan doların yanı sıra şehirlerin dövize pek ilgi göstermediği ortaya çıkıyor.

Sadece Kocaeli’nde yüzde 28’lik bir artış olduğu göze çarpıyor. Ancak onun da şirketler kaynaklı olduğu tespit ediliyor.

#BOZDOLARI

Sosyal medyada dolara karşı başlatılan kampanyaya bazı ünlü isimler de destek verirken özellikle yazar Abdurrahman Dilipak’ın “Sakın doları yakıp yırtmayalım. O kadar parayı ABD’ye bağışlamış oluruz” uyarısı esprilere neden oldu.

Kampanya sahipleri son günlerde Türkiye ekonomisine Türk Lirası üzerinden küresel bir saldırı olduğu gerekçesiyle böylesi bir bilinçlendirme hareketi başlattıklarını belirtiyor.