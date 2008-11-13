Mevduata garanti yetkisi

Mevduat garantisi yetkisini Bakanlar Kurulu'na veren tasarı yasalaştı.



Varlık Barışı tasarısına son anda eklenen sürpriz önergeyle TMSF'ye ait olan mevduat güvencesinin sınırınının belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu'na verilmesi istenmişti. Tasarı bugün Genel Kurul'da görüşüldü ve kabul edilerek yasalaştı.



Türkiye'de mevduat güvencesi halen 50 bin YTL olarak uygulanıyor.



Kabul edilen tasarıya göre, Bankacılık Kanunun 63. maddesinin 3’üncü fıkrasında sigortaya tabi olacak tasarruf mevduatının ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının kapsamını ve tutarını belirlemeye ilişkin TMSF’ye verilen yetkiler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle doğrudan Bakanlar Kurulunca kullanılacak.



Bakanlar Kurulu, tasarruf mevduatının ve gerçek kişilere ait katılım fonunun yanı sıra, sigortaya tabi olacak diğer mevduatın ve katılım fonlarının kapsamını ve/veya tutarını ve sigorta kapsamı dışında tutulacak mevduat ve katılım fonlarının niteliğini belirlemeye de yetkili olacak.

