Mevduat hesaplarında stopaj indirimi iki ay daha uzatıldı

Türk Lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 31 Mayıs tarihi itibariyle son bulması öngörülen stopaj indiriminin Haziran ve Temmuz aylarında devam edeceği belirtildi.

BloombergHT’nin haberine göre Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla uygulanan Türk lirası mevduatları için stopaj desteği uygulamasına ilişkin sürenin 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.

Bloomberg HT’ye konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları 31 Mayıs’ta son bulması öngörülen teşvikin Haziran ve Temmuz aylarında da devam edeceğini belirtti.