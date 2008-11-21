Mevduat güvencesi artıyor

Hükümet, mevduata güvence limitini artırmaya hazırlanıyor. Meclis'ten geçen yasal düzenleme ile güvence artırım yetkisinin 1 hafta içinde kullanılması kararı alındı. Hükümet, konuyu gelecek hafta karara bağlayacak.



Meclis'ten geçen düzenlemeyle 50 bin YTL'lik banka mevduat güvencesinin 2 yıl süreyle artırım yetkisi hükümete verilmişti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan gezisi sonrası toplanacak olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarında bu yetkinin kullanılarak, güvence limitinin artırılması kararının alınması planlanıyor.



Hükümet bununla yabancı sermayeyi daha rahat ülkeye çekebilmeyi amaçlıyor.