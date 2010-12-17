-MEVDUAT FAİZLERİNDE YENİ DÜZENLEME ANKARA (A.A) - 17.12.2010 - Merkez Bankası, bankalarca mevduata uygulanacak sabit veya değişken faiz oranlarını yeniden düzenledi. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren ''Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları İle Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ'' uyarınca, bankalarca, mevduata uygulanacak sabit veya değişken faiz oranları serbestçe belirlenecek. Ancak, vadesiz mevduat faiz oranı, yıllık yüzde 0,25'i geçemeyecek.