Mevduat faizi yüzde 18'e yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen ay politika faizini yüzde 15'e çıkarmasının ardından yüzde 15 seviyelerinden yüzde 16-16,5'lara kadar yükselen mevduat faizlerinde artış sürüyor.

Bloomberg HT'ye konuşan üç üst düzey bankacı, 14 Aralık Pazartesi günü itibarıyla mevduatta yüzde 18 seviyelerine gelindiğini söyledi. Böylece mevduat faizlerinde son bir ayda 3 puanlık bir artış yaşanmış oldu.

Zorunlu karşılık düzenlemesi sonrası sektörde her bankanın ihtiyacı olduğunun altını çizen bankacılar, bu nedenle mevduat faizlerinin arttığını belirtti.

TCMB, normalleşme sürecinde piyasanın atılmasını beklediği adımlardan biri olan zorunlu karşılıklarda düzenlemeye gitmiş, uygulanacak zorunlu karşılıklar için kredi büyümesi şartını kaldırmıştı.

Değişikliğe göre Türk Lirası zorunlu karşılıklar vadesiz, 1 aya kadar ve 3 aya kadar vadeli mevduat/katılım fonları için yüzde 4’ten yüzde 6’ya çıkarılmıştı.