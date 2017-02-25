"Mevcut müfredat gerici" diyen imam hatip öğretmenine soruşturma açıldı

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir imam hatip okulunda görev yapan öğretmen ve ilahiyatçı-yazar Cemil Kılıç hakkında, imam hatiplerdeki eğitimi eleştirdiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Birgün’den Serbay Mansuroğlu’nun haberine göre milli eğitim bakanlığı (MEB) müfettişleri, imam hatip okulunda Arapça ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri veren öğretmen Cemil Kılıç’a soruşturma başlattı. İfade sırasında müfettişler, Kılıça’a sosyal medyadan imam hatiplerdeki eğitim politikalarına getirdiği eleştirileri sordu.

Savunmasında Eğitim İş İstanbul 4 no’lu şube örgütlenme yöneticisi olması nedeniyle eğitim sistemi hakkında görüş belirtme hakkı ve görevi olduğunu belirten Kılıç şöyle konuştu: “İmam hatip okullarına yönelik yaptığım eleştiriler, kötüleme amaçlı değil daha iyi bir eğitim sistemine kavuşma amaçlıdır. Nitekim gerek imam hatip okullarında gerekse tüm eğitim kurumlarındaki olumlu bulduğum yanları da pek çok kez dile getirip paylaştım.”

"Mevcut müfredat gerici bir dini anlayışa sahip"

Kendisinin de ortaokul ve liseyi imam hatip okullarında okuduğunu, ancak imam hatiplerin daha iyi bir müfredata sahip olması gerektiğini vurgulayan Kılıç, savunmasına şöyle devam etti: “Mevcut müfredatın gerici bir dini anlayışa sahip olduğu kanısındayım. Ayrıca Alevilik-Sünnilik meselesine gelince… Din kültürü ve ahlak bilgisi ders müfredatında zaten Alevilikle ilgili bir kısım bilgiler bulunmaktadır. Buna rağmen ben yine de üzerimde oluşturulan baskı nedeniyle derslerimde Alevilikle ilgili hiçbir konuya girmedim, girmiyorum.”