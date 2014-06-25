MEÜ öğrencilerinden Soma protestosu: Kaderci değil mühendisiz

Üniversitede yaşanan rektörlük işgaline karıştıkları gerekçesi ile haklarında tedbir kararı alınarak bir dönem okuldan uzaklaştırılan öğrenciler, korteje karışarak 'Kapı Önü Fakültesi MEÜ Direniyor’ yazılı pankart açtı.

DHA'da yer alan haber şöyle:

Mersin Üniversitesi Stadyumu’nda düzenlenen mezuniyet törenine, öğrencilerin 'Soma' temalı pankart ve afişle açmaları damga vurdu. Bazı fakülte öğrencileri başlarına baret takarak, Soma’da yaşanan maden faciasına yönelik hazırladıkları 'Unutmadık, Unutturmayacağız. Okumuş İnsan Halkın Yanındadır’ yazılı afişlerle dikkat çekti. MEÜ Çevre Mühendisliği öğrencileri, korteje 'Kaderci Değil Mühendisiz’ yazılı dev pankart ile katılırken, bir grup öğrenci de 'Yapılanları Bilinç Altına Atmayız. Toprak Altındakileri Unutturmayız. Lice-Soma-Gezi-Roboski’ yazılı pankart ile tepkilerini dile getirdi.

Rektörü istifaya çağırdılar

Üniversitede yaşanan rektörlük işgaline karıştıkları gerekçesi ile haklarında tedbir kararı alınarak bir dönem okuldan uzaklaştırılan öğrenciler, korteje karışarak 'Kapı Önü Fakültesi MEÜ Direniyor’ yazılı pankart açtı. Protokol bölümünün önüne gelindiğinde 'Rektör istifa’ sloganları atan öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Süha Aydın’a tepki gösterdi. Bir süre sonra öğrencilere müdahale ederek pankartı toplamak isteyen özel güvenlikçiler ile öğrenciler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Pankartı toplatmak istemeyen öğrenciler, güvenlik görevlilerine direnince arbede yaşandı.

Eylemin ardından kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Aydın, öğrencilere hitap ederek, "Üniversitemizin kurulduğu günden bu yana mezun sayımız 52 bine ulaştı. Bu günde yaklaşık 5 bin 200 öğrencimize diplomalarını vereceğiz. Diploma almaya hak kazanan öğrencilerimizi, anne ve balarını, onları bu başarıya götüren tüm öğretim elemanlarımızı can yürekten kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından bölümlerini birinci bitiren öğrencilere Rektör Prof. Dr. Aydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından plaket takdim edildi. Ardından keplerini havaya atan öğrenciler, aileleri ile mezuniyet sevinci yaşadı.