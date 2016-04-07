Metz'de Fransız-Alman zirvesi



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollanda ile Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Fransa'nın Metz kentinde bir araya gelecek. Fransız – Alman zirvesine her iki ülkenin bakanlarından oluşan heyetler de katılacak. İkili istişarelerin en önemli konularını terörizm ile mücadele ve mülteci krizi oluşturacak. Fransa yönetimi, Almanya'nın mülteci krizinde izlediği ‘açık kapı' politikasını dolaylı olarak eleştirmişti.

'Almanya-Fransa uyumunun önemi'

François Hollande ikili ilişkilerin ‘teklemeye' başladığına dair iddiaları ret ederek, mülteci kriziyle ilgili olağanüstü Avrupa Birliği (AB) zirvesinde Angela Merkel ile aynı görüşleri savunarak Türkiye ile anlaşmaya varılmasını sağladıklarını hatırlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Alman ‘Bild' gazetesine verdiği mülakatta , ‘Avrupa'nın ancak Almanya ile Fransa'nın uyum içinde birlikte çalışmaları durumunda ilerleme sağlayabileceğini', söyledi.

Ortak entegrasyon konseyi önerisi

Almanya'ya yüz binlerce mülteci gelmesi nedeniyle öne çıkan entegrasyon konusu ikili zirvenin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bu alandaki işbirliği önerileri heyetler arasında yapılacak görüşmelerde ele alınacak. Bu amaçla ortak entegrasyon konseyi kurulması planlanıyor.

Hollande'ın Berlin'e çağrısı

Ekonomi politikası, terör ile mücadele ve bir dizi diğer konu da zirve gündeminde yer alıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande Almanya'ya savunma bütçesini arttırması ve yurt dışı görevlerine daha fazla katılması için çağrıda bulunmuş ve “Terörden korunmak için, dostumuz da olsa, başka bir güce güvenmemeliyiz”, demişti.

Başbakan Valls'ın eleştirisi

Bakanlar arasındaki görüşmelerin ardından Merkel ile Hollande arasında yapılacak olan ikili görüşmede Fransa Başbakanı Manuel Valls da hazır bulunacak. Valls Münih'teki güvenlik konferansı sırasında yaptığı konuşmada, ‘Almanya'nın izlediği mülteci politikasının sürdürülebilir olmadığını' söylemişti. Yunanistan üzerindeki mülteci baskısını azaltmak amacıyla Türkiye ile varılan anlaşmanın ayrıntıları da liderler tarafından gözden geçirilecek.