T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Metz'de Fransız-Alman zirvesi

Hükümetler arası Fransız-Alman zirvesi Fransa'nın Metz kentinde yapılıyor. Gündemde terörle mücadele ve iltica politikaları yer alıyor.

07 Nisan 2016 13:52


Fransa Cumhurbaşkanı François Hollanda ile Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Fransa'nın Metz kentinde bir araya gelecek. Fransız – Alman zirvesine her iki ülkenin bakanlarından oluşan heyetler de katılacak. İkili istişarelerin en önemli konularını terörizm ile mücadele ve mülteci krizi oluşturacak. Fransa yönetimi, Almanya'nın mülteci krizinde izlediği ‘açık kapı' politikasını dolaylı olarak eleştirmişti.

'Almanya-Fransa uyumunun önemi'

François Hollande ikili ilişkilerin ‘teklemeye' başladığına dair iddiaları ret ederek, mülteci kriziyle ilgili olağanüstü Avrupa Birliği (AB) zirvesinde Angela Merkel ile aynı görüşleri savunarak Türkiye ile anlaşmaya varılmasını sağladıklarını hatırlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Alman ‘Bild' gazetesine verdiği mülakatta , ‘Avrupa'nın ancak Almanya ile Fransa'nın uyum içinde birlikte çalışmaları durumunda ilerleme sağlayabileceğini', söyledi.

Ortak entegrasyon konseyi önerisi

Almanya'ya yüz binlerce mülteci gelmesi nedeniyle öne çıkan entegrasyon konusu ikili zirvenin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bu alandaki işbirliği önerileri heyetler arasında yapılacak görüşmelerde ele alınacak. Bu amaçla ortak entegrasyon konseyi kurulması planlanıyor.

Hollande'ın Berlin'e çağrısı

Ekonomi politikası, terör ile mücadele ve bir dizi diğer konu da zirve gündeminde yer alıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande Almanya'ya savunma bütçesini arttırması ve yurt dışı görevlerine daha fazla katılması için çağrıda bulunmuş ve “Terörden korunmak için, dostumuz da olsa, başka bir güce güvenmemeliyiz”, demişti.

Başbakan Valls'ın eleştirisi

Bakanlar arasındaki görüşmelerin ardından Merkel ile Hollande arasında yapılacak olan ikili görüşmede Fransa Başbakanı Manuel Valls da hazır bulunacak. Valls Münih'teki güvenlik konferansı sırasında yaptığı konuşmada, ‘Almanya'nın izlediği mülteci politikasının sürdürülebilir olmadığını' söylemişti. Yunanistan üzerindeki mülteci baskısını azaltmak amacıyla Türkiye ile varılan anlaşmanın ayrıntıları da liderler tarafından gözden geçirilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

HükümetlerFransız-AlmanFransa MetzCumhurbaşkanı François HollandaAlmanya Başbakanı Angela MerkelAlmanAlmanyaHollandeAvrupa BirliğiAngela MerkelTürkiyeCumhurbaşkanı AlmanFransaBerlinCumhurbaşkanı Hollande Almanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24