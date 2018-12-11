Metruk binanın duvarı şiddetli yağmurda yıkıldı

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Edremit ilçesine bağlı Gazi İlyas Mahallesi\'ndeki kullanılmayan 2 katlı binanın duvarı, şiddetli yağışın etkisiyle yıkıldı. Duvarın yıkılması nedeniyle yaralanan olmazken, binanın bulunduğu sokağa bir süre ulaşım sağlanamadı.

Edremit\'in Gazi İlyas Mahallesi\'ndeki 85. Sokak\'ta bulunan 2 katlı metruk binanın duvarı, dün gece etkili olan şiddetli yağışta büyük gürültüyle yıkıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Duvarın yıkılması nedeniyle sokak, trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, kısmen yıkılan metruk binada birilerinin olma ihtimaline karşı inceleme yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı belirlenirken, sokak, temizlik çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

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