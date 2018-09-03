T24 LogoT24 Logo
Gündem

Metruk binanın çatısı çöktü, 2 kardeş yaralandı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, tek katlı kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu iki kardeş Beytullah Yılmaz (13) ve Feyzullah Yılmaz (15) yaralandı

03 Eylül 2018 01:58

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Yıldızeli ilçesinde, tek katlı kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu iki kardeş Beytullah Yılmaz (13) ve Feyzullah Yılmaz (15) yaralandı.
Olay, Yıldızeli ilçesine bağlı Nevruz köyünde meydana geldi. Köyde kullanılmayan metruk eve giren Feyzullah Yılmaz ve kardeşi Beytullah Yılmaz\'ın evde olduğu sırada evin çatısı bilinmeyen nedenle çöktü. Çatının altında iki kardeşi gören çevredekiler, durumu sağlık ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılan iki kardeş, ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SİVAS DHA SİVASBeytullah Yılmaz 13YılmazOlayYıldızeliNevruzKöydeFeyzullah YılmazAfet Acil Durum Müdürlüğü AFADOlayYıldızeli Devlet HastanesiOlaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24