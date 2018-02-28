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Metruk binada yarı çıplak erkek cesedi bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da kullanılmayan binada, belden aşağısı çıplak, sol kolunda 'Emrah' yazılı dövme olan erkek cesedi bulundu

28 Şubat 2018 16:11

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da kullanılmayan binada, belden aşağısı çıplak, sol kolunda \'Emrah\' yazılı dövme olan erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 550 Sokak\'ta meydana geldi. 112 Acil Servis hattını arayan vatandaşlar, metruk binada bir kişinin hareketsiz yattığını ihbar etti. İhbar üzerine adrese giden polis, üzerinden kimlik çıkmayan ve 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi buldu. Belden aşağısı çıplak cesedin, sol kolu üzerinde \'Emrah\' yazılı dövmenin bulunduğu tespit edildi. Ceset, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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