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METRUK BİNADA EL BOMBALARI BULUNDU KOCAELİ (A.A)

24 Mart 2011 23:48

-METRUK BİNADA EL BOMBALARI BULUNDU KOCAELİ (A.A) - 24.03.2011 - Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki metruk bir evde el bombaları ve mermiler bulundu. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Saraylı köyündeki metruk bir evin giriş bölümünde yapılan aramada el bombaları ve mermiler ele geçirildi. Olay yerinde jandarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Bulunan el bombası ve mermilerin miktarına ilişkin açıklama yapılmadı Bu arada, köyün girişinde ve söz konusu metruk binanın çevresinde jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

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