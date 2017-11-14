Metruk bina yandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Konak ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Sümer Mahallesi 426 Sokak\'ta bulunan iki katlı metruk binada yangın çıktı. Çevre sakinlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, meraklıları bölgeden uzaklaştırmaya çalışırken, iki katlı binayı saran alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Büyük çapta hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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