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Dünya

Metroyu kana buladı!

Silahıyla metro istasyonuna gitti ve sabah işine yetişmeye çalışan yüzlerce insana ateş açtı.

19 Eylül 2009 03:00

Silahıyla metro istasyonuna gitti ve sabah işine yetişmeye çalışan yüzlerce insana ateş açtı. Ortalık can pazarına dönüştü. Korku içinde yüzlerce kişi, istasyondan zorlukla tahliye edildi.

2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ METRO SALDIRISININ VİDEO GÖRÜNTÜSÜ...

Meksika'nın başkenti Mexico'daki bir metro istasyonunda, silahlı bir kişi etrafa ateş açtı, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü. Saldırıda ölenlerin bir yolcuyla bir polis memuru olduğu, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Görgü tanıkları, saldırganın, hükümete karşı olduğunu haykırarak ateş etmeye başladığını söylediler.

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