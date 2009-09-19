Metroyu kana buladı!

Silahıyla metro istasyonuna gitti ve sabah işine yetişmeye çalışan yüzlerce insana ateş açtı. Ortalık can pazarına dönüştü. Korku içinde yüzlerce kişi, istasyondan zorlukla tahliye edildi.



2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ METRO SALDIRISININ VİDEO GÖRÜNTÜSÜ...



Meksika'nın başkenti Mexico'daki bir metro istasyonunda, silahlı bir kişi etrafa ateş açtı, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü. Saldırıda ölenlerin bir yolcuyla bir polis memuru olduğu, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Görgü tanıkları, saldırganın, hükümete karşı olduğunu haykırarak ateş etmeye başladığını söylediler.