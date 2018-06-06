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Metropoll'ün anketine göre kim, ne kadar oy alıyor?

Türkiye 18 gün sonra seçime gidiyor

06 Haziran 2018 16:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin işareti ile 24 Haziran'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine sayılı günler kaldı. 18 gün sonra cumhurbaşkanlığı için 6 isim yarışacak.

Anket şirketleri çalışmalarına hız kazandırırken, Metropoll yayımladığı son araştırmasında seçimlerin ilk turunda MHP ve AKP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan yüzde 45.9, CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 20.1, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 11.4, İyi Parti'nin adayı Meral Akşener 11.2, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 1.7 oranında oy alırken, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek yüzde 0.1 oranında oy aldı. 

Ankete katılanların yüzde 5.6'sı ise kararsız olduklarını belirtti.

Öte yandan Metropoll, 1 Kasım 2015 Milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre yüzde dağılımına da yer verdi.

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