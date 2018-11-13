Metropoll'un anketine göre hangi parti, ne kadar oy alıyor?

Metropoll Araştırma Şirketi, ekim ayı genel seçim anket sonuçlarını yayımladı. Buna göre AKP yüzde 41, CHP yüzde 25, MHP yüzde 12 oy oranında.

Metropoll Araştırma Şirketi, ekim ayında yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görevini onaylayanların oranı yüzde 2 gerileyerek, yüzde 39.8 seviyesine geldi. Vatandaşların yüzde 46.2'si ise Erdoğan'ın görevini onaylamıyor. Erdoğan en çok yüzde 82 ile AKP'den, yüzde 49 ile MHP'den görev onayı alıyor.

Evrensel'de yer alan haberde ankette genel seçimi işaret edilerek "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusuna katılımcıların yüzde 34.1'i AKP yanıtını veriyor.

AKP'yi yüzde 21.3 ile CHP, yüzde 10.3 ile MHP, yüzde 8.3 ile HDP ve yüzde 7.7 ile İYİ Parti takip ediyor.

Oranı yüzde 21.1 olarak belirlenen kararsızların dağıtılması sonrası ise tablo şöyle belirleniyor: AKP yüzde 41, CHP yüzde 25, MHP yüzde 12, HDP yüzde 10, İYİ Parti yüzde 9.

24 Haziran tahminleri tutmamıştı

Metropoll Araştırma Şirketinin 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanlığı seçimleri tahmini şöyleydi: Erdoğan: 49.3, Akşener: 9.8, İnce: 26.1, Demirtaş: 12, Karamollaoğlu: 2.3. Erdoğan, Metropoll'un tahmininin aksine yüzde 52,6 oy alarak ilk turda cumhurbaşkanı seçilmişti.

Partilerin tahmini oy oranlarında ise Cumhur İttifaki: 49.4, Millet İttifakı: 38.1, HDP: 12.3 oy almıştı. Cumhur İttifakı, yüzde 53.7 oy oranına erişirken Millet İttifakı yüzde 33.9'da HDP ise yüzde 11.7'de kalmıştı.