Metropoll'ün anketine göre, halkın yüzde kaçı başkanlığı destekliyor?

Metropoll Araştırma Şirketi'nin başkanlık anketine göre, halkın yüzde 48'i başkanlığa karşı çıkarken, yüzde 38'lik bir kesim destek veriyor. Ankete göre, yüzde 13 ise kararsız durumda.

Metropoll Araştırma Genel Müdürü Özer Sencar, kişisel Twitter hesabından anket sonuçlarını paylaştı. Ankette, katılımcılara "Başkanlık ile ilgili bir referandum yapılsa evet mi yoksa hayır mı oyu verirsiniz" sorusu yöneltildi.

Ankara kulislerinde de, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa sunulan kamuoyu araştırmalarında başkanlığa desteğin az olması üzerine iktidarın yeni anayasa planlarını 2017'ye çevirdiği konuşuluyor.