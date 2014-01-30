Metropoll'e göre, 17 Aralık operasyonu Erdoğan'a desteği azalttı

Damla Uğantaş

Metropoll araştırma şiketinin anketine göre, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a desteği azalttı. Araştırmada 2011 seçimleri ile kıyaslandığında AKP'nin oy oranı azalırken, muhalefet partileri oy arttırdı. AKP’nin oy oranının yüzde 43,2 olarak ölçüldüğü ankette BDP’nin yüzde 9,7 ile baraj sınırına yaklaştığı görülüyor.

17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk operasyonu ve sonrasında yaşananlarla ilgili kamuoyunun algısını belirlemek üzere Metropoll bir araştırma yaptı. Metropoll'un 14-21 Ocak 2014 tarihleri arasında 26 ilde, 1545 kişinin katılımı ile yaptığı bu ilk kapsamlı araştırmanın sonuçları şöyle:

Ankete katılanların yüzde 54,6’sı Türkiye’nin kötüye gittiğini düşünüyor. Ülkenin iyiye gittiğini düşünenlerin oranı ise 33,1. Yüzde 10,2’lik bir kesim ise, araştırmacıların sorusuna ‘’ülke ne iyiye gidiyor, ne kötüye gidiyor’’ yanıtını verdi. Katılımcılar, 2011 seçimlerinde oy verdikleri partilere göre sınıflandırıldığında11 Aralık’ta, yolsuzluk ve rüşvet operasyonları başlamadan önce Türkiye’nin iyiye gittiğini düşünen AKP’li seçmen oranının yüzde 53,6’dan 33,1’e düştüğü görülüyor.

‘’Bu Pazar günü milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz’’ sorusuna katılımcıların yüzde 36,2’si AKP şeklinde cevap verirken, oyunu CHP’ye vereceğini söyleyen seçmen oranının 23,6 olduğu görülüyor. MHP’nin yüzde 12,6 oranında oy alacağını öngören ankette BDP’nin oy oranı ise 8,1.

Kararsız seçmenlerin hesaba katılmasının ardından oluşan sonuçlara göre 2011 seçimlerinde yüzde 49,8 oy alan AKP’nin yüzde 43,2 oy alacağı öngörülüyor. 2011 seçimlerinde muhalefette kalan 3 partinin oylarını arttıracağını öngören anket sonuçlarına göre CHP yüzde 28,2, MHP yüzde 15, BDP ise yüzde 9,7 oy alacak.

Ankete katılanların ‘’Genel olarak düşündüğünüzde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev yapış tarzını onaylıyor musunuz’’ sorusuna yüzde 46,5’lik bir kesimi olumlu yanıt verirken, yüzde 33,7’lik bir kesim Cumhurbaşkanı'nın görev yapış tarzını beğenmediğini söylüyor.

Aralık 2013'te yolsuzluk ve rüşvet operasyonları başlamadan önce yapılan ankette 48,1 olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın beğenilme oranı ise 39,4’e düştü. Mecliste yer alan diğer siyasi parti liderlerinin beğenilme oranları ise şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 25,5

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: yüzde 22,6

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: yüzde 15,5.

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