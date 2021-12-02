Metropoll Araştırma'nın kurucusu Sencar: Son günlerde Hükümet’ten gelen açıklamalar "topyekûn bir seçime" gittiğimizi gösteriyor

Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, "Son günlerde Hükümet’ten gelen açıklamalar “topyekün bir seçime”gittiğimizi gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

Sencar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde Hükümet’ten gelen açıklamalar 'topyekün bir seçime' gittiğimizi gösteriyor. İktidar seçimi mutlaka kazanma gayreti içine girmiş görünüyor. Muhalefet ise seçim sonuçları ile ilgili olarak aşırı iyimser görünüyor. Ekonomi yönetimi ile seçim yönetimi farklıdır." ifadesini kullandı.