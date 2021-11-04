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Metropoll Araştırma: Halkın yüzde 82’si bu kış ısınma sorunu yaşayacak

Isınma konusunda “çok ve biraz zorlanacağını” düşünenlerin AKP seçmeni içindeki oranı toplam yüzde 64,8

04 Kasım 2021 15:25

Metropoll Araştırma’nın Kurucusu Özer Sencar, halkın yüzde 82’sinin “Bu kış ısınmak için kullanacağınız kömür ve doğalgaz alımında zorlanacağınızı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Çok zorlanacağım” ve “Biraz zorlanacağım” yanıtını verdi.

“Zorlanmayacağım” diyenlerin oranı yüzde 15,9 iken; fikir beyan etmeyenlerin oranı yüzde 1,8.

Özer Sencar, söz konusu anket çalışmasının sonucu kişisel sosyal medya hesabından, “Halkın büyük çoğunluğu bu kış ciddi ısınma sorunu yaşayacak” notuyla paylaştı.

Ankete göre, ısınma konusunda “çok ve biraz zorlanacağını” düşünenlerin AKP seçmeni içindeki oranı toplam yüzde 64,8.

İşte diğer sonuçlar şöyle:

Özer Sencarmetropollkömürdoğalgaz
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