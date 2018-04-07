MetroPOLL araştırma: Erdoğan yüzde 50'yi geçemiyor, her iki MHP'liden biri ittifaka karşı

MetroPOLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Mart 2018 başlıklı araştırmasını yayınladı. Araştırmaya katılanlardan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevini onaylayanların oranı yüzde 50'yi bulmazken (49,8), MHP'lilerin yüzde 45'i cumhur ittifakına olumsuz görüş bildirdi.
Araştırmaya katılanların yüzde 49,8'i Erdoğan'ın görevini onaylıyor. Ankete katılanların yüzde 42,1'i Erdoğan'ın görevini onaylamazken, yüzde 8,1 de soruyu cevapsız bıraktı.
MetroPOLL Araştırma'nın yayınladığı Türkiye'nin Nabzı Mart 2018 anketine katılanların yüzde 27,5'i "Muhalefetin de bir ittifak içine girmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna 'evet' dedi. Ankete katılanların yüzde 36,9'u muhalefetin ittifak içine girmesini doğru bulmazken, yüzde 35,7'si fikri olmadığını belirtti.
Ankete katılanların yüzde 68,8'i CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevini onaylamadığını belirtirken, yüzde 19,4'ü Kılıçdaroğlu'nun görevini onayladığını kaydetti. Ankete katılan CHP'lilerin ise yüzde 56,4'ü Kılıçdaroğlu'nun görevini onaylıyor.
AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur ittifakını ankete katılanların yüzde 39,1'i onayladığını belirtti. Ankete katılanların yüzde 32,6'sı ittifakı olumsuz bulurken, yüzde 28,3 ise fikri olmadığını belirtti. Öte yandan ankete katılan MHP'lilerin yüzde 45'inin ittifakı olumsuz bulması dikkat çekti.