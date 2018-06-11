Metropoll Araştırma: Bu grafiği dikkatle incelerseniz seçim sonucunu tahmin edersiniz

Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, Mayıs 2018'de 'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' sorusuna cevap aradığı anketin sonuçlarını paylaştı. Türkiye'nin en büyük problemini ekonomi olduğunu ifade edenlerin yüzdesinin 51.5'e çıktığı görülürken Sancar, bu sonuçlar üzerinden 24 Haziran seçim sonucunun okunabildiğini aktardı.

Metropoll Araştırma, 'Mayıs 2018 Türkiye'nin Nabzı' araştırmasında "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunun yanıtı arandı. Ankete katılanların yüzde 51.5'i soruya ekonomi yanıtını verirken terör diyenlerin oranı yüzde 13.4'te kaldı.

Metropoll'ün Ağustos 2007'den bu yana yaptığı araştırma sonuçlarının yer aldığı grafiğe göre de Temmuz 2016'dan bu yana en önemli sorunun ekonomi olduğunu düşünenlerin oranı düzenli biçimde artarken, terörün en önemli sorun olduğunu düşünenlerin oranı dönemsel olarak artış ve azalış eğilimi gösteriyor.

Haziran 2015 ile Nisan 2017 arasında yapılan araştırmalarda terör sorunun en önemli sorun olduğu sonucu çıkarken, Nisan 2017'den bu yana yapılan anketlerde ise ekonomi en önemli sorun olarak öne çıkıyor.

Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, söz konusu araştırma sonucunu "Sevgili dostlar, bu grafiği dikkatle incelerseniz 24 Haziran sonucunu yaklaşık olarak tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum" yorumu ile paylaştı.