AKP'nin oy oranı ne; yüzde 35 mi, yüzde 49 mi, yüzde 51 mi?

Metropoll araştırma şirketi, Gezi Parkı eylemleri sonrasında yaptığı ankette yönelttiği “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna “AKP’ye oy veririm” diyen katılımcıların oranı yüzde 35,3 çıktı. Ankete göre, yüzde 62,9 “Gezi Parkı yeşil alan olarak kalsın” derken, yüzde 49,9’a göre “AKP hükümeti otoriterleşiyor.” Pollmark araştırma şirketinin anketinde ise AKP'nin oy oranı yüzde 51 çıkarken, ANDY-AR’ın araştırmasında AKP’nin oyları yüzde 48,8; Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ANAR) araştırmasında AKP'nin oyları 49 çıktı.

Today’s Zaman’da yayımlanan (17 Haziran 2013) haberin bazı detayları şöyle:

Yüzde 49,9: AKP otoriterleşiyor

Metropoll'un ülke çapında yaptığı araştırmasında "Sizce AKP hükümeti daha otoriter, baskıcı ya da daha demokratik olmaya mı başladı?" sorusuna, katılımcıların yüzde 36'sı “daha demokratik”, yüzde 49,9'un “daha otoriter olmaya başladığını” belirtirken yüzde 14,1'i soruya cevap vermedi.

Hükümetin bireylerin hayatlarına daha çok mu karışıyor sorusuna, yüzde 54.4 “evet”, yüzde 40.4 “hayır” derken, cevap vermeyenlerin oranı yüzde 5,2 oldu. Araştırmada katılımcıların yüzde 49,7'sinin, politik fikirlerini açıklamakta endişe duyduğunu ortaya çıkarırken, “Türkiye'de basın özgür mü” sorusuna katılımcıların yüzde 53,3'ü “hayır” cevabını verdi.

Yüzde 62,9: Gezi Parkı yeşil alan olarak kalsın

Araştırmanın diğer sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 62,9'u Gezi Parkı'nın yeşil alan olarak kalmasını isterken, yüzde 23,3 eski yapıların restore edilmesini destekledi. Ankette başkanlık sisteminin kabul edilmesiyle ilgili soruya yüzde 42,9 olumsuz cevap verdi.

Metropoll, geçen seneki anket verileriyle karşılaştırarak AKP’ye desteğin yüzde 11 oranında düştüğünü, Erdoğan’ın popülaritesinde de bir ay içinde yüzde 7 oranında düşüş yaşandığı açıkladı.

Ankette, insanların ülke çapında eylemlerinin meşru olduğunu düşünen yüzde 44,4 olduğu ortaya çıkarken, yüzde 45,5'lik bir kesim meşru olmadığını yönünde fikir belirtti. Yüzde 62,1 de medyanın haberlerini adil bir şekilde yansıtmadığı görüşünde. Yüzde 53,3 basının özgür olmadığını belirtirken, yüzde 41,1 bu görüşe karşı çıkıyor.

Bu Pazar seçim olsa…

Ankette, katılımcılara yöneltilen “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna gelen yanıtlar şöyle oldu:

“AKP’ye oy veririm”: Yüzde 35,3

“CHP’ye oy veririm”: Yüzde 22,7

“MHP’ye oy veririm”: Yüzde 14,5

“BDP’ye oy veririm”: Yüzde 6,2

“Kararsızım”: Yüzde 7,6

Cevap vermeyenler: Yüzde 6,2

Metropoll'ün Nisan,2013'teki anket sonuçlarında aynı soruya verilen yanıtta yüzde 36,3 AKP; yüzde 15,3 CHP; yüzde 10,2 MHP; yüzde 3,8 BDP yanıtını vermişti.

Metropll'ün son anketine göre, siyasi figürler arasında en beğenilen isim yüzde 72,5’le Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. İkinci srada yüzde 53,5 ile Başbakan Erdoğan geliyor.

PollMark: Destek yüzde 51



AKP'ye aylık düzenli araştırma yapan PollMark araştırma şirketi de 7 Haziran Cuma günü telefon yöntemiyle halkın nabzını tuttu. Anket sonucu parti oy oranlarının diğer anketlerden farklı olmadığını ortaya koydu.

Anket sonucuna göre, AKP yüzde 51, CHP yüzde 22, MHP ise yüzde 14 oya sahip olduğu görülüyor.

Anket sonuçlarına göre CHP son dönemdeki en düşük oy oranını gördü. Bahçeli'nin Gezi Eylemleri'yle ilgili net bir poizsyon alamayınca çözüm süreci boyunca oyunu yükselten MHP de kan kaybetmeye başladı.

AKP Seçim İşleri Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da Gezi geriliminin AKP’ye oy kaybettirmediği görüşünde. Şentop, gelişmelerin Erdoğan’ın olası cumhurbaşkanlığı önünde engel olup olmadığı sorusuna ise “Hayır. AK Parti de, Başbakanımız da güçleniyor” yanıtını verdi.



ANAR: AK Parti'nin oy oranı yüzde 49



AKP de 81 ilde 100 bin kişiden fazla insanla görüşülen bir araştırma yaptırdı. Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ANAR), AKP için 81 ilde 100 bin kişiden fazla denekle yüz yüze görüşerek yaptığı seçim araştırmasının sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta raporlamasının tamamlandığı anketin sonuçlarını ANAR’ın Başkanı İbrahim Uslu katıldığı canlı yayında açıkladı. Aynı programda ANDY-AR’ın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Acar da son araştırmalarının sonuçlarını verdi.

ANAR Başkanı İbrahim Uslu, raporlamasını geçtiğimiz hafta tamamladıkları AKP için yapılan son araştırmada 81 ilden 100 binin üzerinde insanla görüştüklerini belirterek partilerin oy oranlarını verdi. ANAR’ın yaptığı ankete göre bugün seçim olsa AKP 49, CHP yüzde 24, MHP ise yüzde 12 oy alıyor.



Acar: Üç aşağı beş yıkarı seçimleri gösterir



ANDY-AR’ın 5 bin kişi ile yaptığı ve AKP’nin yüzde 48,8, CHP’nin yüzde 26.2, MHP’nin barajın hemen sınırında yüzde 10.04’de olduğunu gösteren son araştırmasını yorumlayan Faruk Acar, “Bu günden yapılan araştırmalar ne kadar doğru? ” şeklindeki soruya, “Araştırma sonuçları bugün bize üç ay sonrasını göstermiyor. Bu pazarı soruyoruz. Bugün itibariyle sonuçlanan rakamlar ancak bugünü gösteren rakamlardır. Araştırma sonuçları bu pazarı gösterse bile üç aşağı beş yukarı seçimleri gösteren bir tablo olduğu ifade edilebilir. Yani olağanüstü bir olayın gerçekleşmemesi durumunda bu sonuçların seçim sonuçları olarak ifade edilmesi mümkün olabilir” dedi.