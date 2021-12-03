Metropoll anketi: TÜİK'in Ekim'de yüzde 27,5 olarak açıkladığı gıda enflasyonu, halkın çoğuna göre yüzde 50'den fazla

Metropoll'ün anketine göre, seçmenin yüzde 36'sı, TÜİK'in eylül ayında yaklaşık yüzde 29 olarak açıkladığı gıda enflasyonunun yüzde 100 ve üzerinde olduğunu düşünüyor.

Metropoll Araştırma, TÜİK'in kasım ayı enflasyon rakamlarını paylaşmasının ardından gıda enflasyonuna yönelik yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankette, "Sizce gıda ürünlerindeki yıllık fiyat artışı ne kadar?" diye soruldu. Ankete katılanlardan yüzde 36'sı, "yüzde 100 veya üzeri" dedi. Katılımcıların yüzde 24,4'ü, "Yüzde 50-100 arası" dedi. Yüzde 21,1'i, "Yüzde 30-50 arası" derken, yüzde 5,6'sı da "Yüzde 30 veya altı" yanıtını verdi.

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